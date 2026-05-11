Las «7 Hermanas»: El Impacto de la Industria Petrolera en Venezuela

La historia de las grandes petroleras sigue revelando su impacto en la industria y la economía global. Un recorrido por la influencia de las "Siete Hermanas" en el país caribeño.

Un Oligopolio que Marcó Época

Durante gran parte del siglo XX, la industria petrolera venezolana fue dominada por un grupo de grandes corporaciones conocido como las «Siete Hermanas». Entre ellas se encontraban Standard Oil, Gulf Oil, Shell, y muchas más que influyeron significativamente en la economía del país sudamericano.

Origen del Nombre

El término «Siete Hermanas» fue acuñado por Enrico Mattei, el líder de la petrolera estatal italiana ENI. Este apodo surgió como una crítica a los monopolios petroleros que controlaban la producción fuera de Estados Unidos y la Unión Soviética.

Un Acuerdo en la Sombra

En 1928, en un castillo escocés, ejecutivos de estas empresas se reunieron para diseñar un plan que limitara la competencia. Este encuentro, conocido como el Acuerdo de Achnacarry, buscaba estabilizar precios y coordinar la producción.

Petróleo Venezolano: Un Tesoro Atractivo

La llegada de las Siete Hermanas a Venezuela se produjo en un contexto de abundantes yacimientos petroleros. Shell fue pionera al comenzar sus operaciones en 1914, mientras que Standard Oil expandió su presencia rápidamente al adquirir concesiones tras la nacionalización del petróleo en México.

Un Proveedor Esencial Durante la Guerra

Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se convirtió en un proveedor clave de petróleo, enviando más del 60% del crudo utilizado por los aliados. Este contexto catapultó al país a una posición de importancia estratégica.

Declive y Nacionalización

Los años 60 marcaron el inicio de la declinación del poder de las Siete Hermanas, debido a la creación de la OPEP y las nacionalizaciones en múltiples países, incluida Venezuela. Así, la influencia de estas empresas fue sustituida por el control de naciones productoras.

Regreso de las Corporaciones

Después de la nacionalización en 1976, algunas de las Siete Hermanas intentaron regresar a través de acuerdos para invertir en nuevas exploraciones, aunque sus planes fueron frustrados por sucesivas nacionalizaciones a finales de los 90 y principios de 2000.

El Futuro Petrolero de Venezuela

Recientemente, tras cambios políticos, ha surgido un renovado interés por parte de estas compañías en invertir en Venezuela. A pesar de la inestabilidad, se vislumbra la posibilidad de que, con incentivos adecuados, el país recupere su papel de suministro confiable en el mercado global.

Las Siete Hermanas Hoy

Actualmente, algunas de estas empresas, como ExxonMobil y Chevron, aún están en el juego, aunque han tenido que adaptarse a un nuevo panorama dominado en gran parte por compañías estatales de países productores.