El Presidente solicita respaldo a su ministro en reunión de Gabinete cerrada

En medio de un entorno agitado por disputas y desafíos, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete donde reafirmó su respaldo al ministro coordinador, Manuel Adorni, a pesar de la creciente presión de Patricia Bullrich.

La Casa Rosada fue el escenario de un encuentro crucial entre los ministros del gabinete de Javier Milei. El clima era tenso, marcado por la polémica que desató Patricia Bullrich al solicitar públicamente la declaración jurada de bienes de Adorni. A pesar de la situación, Milei optó por mantener la cohesión del equipo y enviar un mensaje claro de apoyo a su colaborador.

Un Encuentro Bajo Tensión

La reunión comenzó con un discurso de 30 minutos del presidente, quien analizó la situación actual del país con un énfasis especial en la economía. Durante este tiempo, reiteró su respaldo a Adorni, que busca calmar la disputa afectando su imagen ante la opinión pública.

Adorni, tras la intervención de Milei, agradeció a cada uno de los ministros por su colaboración en el informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados. El estilo de la reunión fue similar a la anterior, manteniendo una estructura clara que permitió abordar los temas de manera eficiente.

Planes y Proyectos en la Agenda

Uno de los puntos destacados fue la exposición de Adorni sobre los planes de gestión para los próximos años, incluyendo la modificación de la Ley de Presupuesto. El gobierno prevé enviar esta reforma al Congreso. Además, el “Súper RIGI” está en fase de redacción final, como explicó Luis Caputo en una posterior conferencia de prensa.

Otra cuestión relevante fue la “motosierra” promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Durante el encuentro se discutieron los retiros voluntarios del personal en organismos públicos, con el objetivo de alcanzar un recorte significativo para fin de mes. También se abordó la revisión de la relación de Argentina con organismos internacionales.

Ajustes y Desafíos Legislativos

La agenda legislativa tomó protagonismo en la discusión, donde se mencionaron varios proyectos que buscan avanzar. Entre ellos, el controvertido PCT (Tratado de Patentes), que ha generado preocupación en la industria farmacéutica. También se analizaron reformas relacionadas con los esquemas de “zonas frías”, que podrían impactar en las tarifas energéticas, así como la Ley de Hojarasca y un proyecto sobre Salud Mental.

A pesar de la aparente unidad, la desconfianza entre algunos miembros del gabinete persiste. Bullrich participó en un recorrido junto a Pilar Ramírez, una figura cercana a Karina Milei, lo que ha levantado sospechas sobre su lealtad. Sin embargo, no se dieron detalles sobre el tiempo que tomará a Adorni presentar su nueva declaración jurada de bienes, ya que el equipo cercano al ministro menciona que todo proviene de una herencia familiar.

Asimismo, la falta de información sobre los recortes del 20% en gastos corrientes y 2% en gastos de capital solicitados por Adorni deja abiertas interrogantes sobre el cumplimiento de las metas de austeridad del gobierno.

Un dato que no pasa desapercibido es que la presidencia no compartió fotografías del encuentro, aunque se contó con la presencia de todos los principales ministros, incluyendo a Milei, Bullrich y Menem, junto a asesores y otros funcionarios clave.