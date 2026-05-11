Bunge: ‘España necesita más a Argentina que viceversa’

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, nunca imaginó que ocuparía un cargo tan influyente en su carrera. Desde su trayectoria en el mundo de las finanzas hasta su actual rol diplomático, su historia refleja una conexión única entre ambos países.

Un Hombre de Mundo

Wenceslao Bunge, conocido no solo por su legado familiar, sino también por su sólida carrera, vivió numerosas experiencias internacionales antes de asumir su papel como embajador. Con 10 años en Madrid y la familia en expansión, su vida ha sido un crisol de culturas y lenguas.

Un Nuevo Capítulo en España

En marzo de 2023, el Boletín Oficial del Estado español anunció la nacionalidad española de Bunge, reflejando su integración en el país. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Bunge renunciara a su ciudadanía y se enfocara en su misión diplomática. Durante su declaración ante el Senado, expresó su asombro y emoción al ser elegido para representar a Argentina.

Desafíos y Oportunidades

Visitas de Javier Milei y Reuniones Estratégicas

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, las visitas a España han incrementado, aunque en eventos privados. Esta cercanía ha permitido establecer contactos significativos con empresarios españoles, facilitando la entrada de inversiones a Argentina.

Inversiones Españolas en Argentina

Recientemente, se aprobó un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Empresas españolas están invirtiendo en sectores clave como la minería y la energía, pero existe una preocupación constante por la seguridad jurídica, un tema recurrente en las conversaciones que Bunge mantiene con potenciales inversores.

El Futuro Energético de Argentina

Bunge cree firmemente que Argentina tiene el potencial para cambiar drásticamente su economía. Con la proyección de producir un millón de barriles de petróleo por día, la voz del embajador resuena como un llamado a reconocer la importancia de Argentina como puerta de entrada a América Latina.

Reflexiones sobre la Realidad Económica

Reestructuración Empresarial

Al referirse a la situación de las pymes en el país, Bunge señala que el recorte de subsidios y la reestructuración empresarial son pasos necesarios para adaptarse a las nuevas realidades. La viabilidad de ciertos sectores debe ser evaluada para asegurar la competitividad del país.

Política y Diplomacia

En una era de políticas diplomáticas cambiantes, Bunge enfatiza su objetivo de estrechar lazos entre Argentina y España, más allá de alineamientos políticos. Claramente, su ruta está marcada por la colaboración y el fortalecimiento de relaciones económicas.

Un Nuevo Hogar para la Embajada

Durante su gestión, Bunge ha tomado la decisión de no mudarse a la tradicional residencia del embajador argentino en Madrid. En cambio, optó por restaurar un palacete histórico que alojará las oficinas de la embajada, un proyecto que promete significativos ahorros al país.

El trabajo de Bunge no solo refleja su dedicación personal, sino también su compromiso por mejorar las relaciones entre Argentina y España, mirando hacia un futuro lleno de oportunidades.