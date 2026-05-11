Euro y Euro Blue: Cotización del 11 de mayo

Disfruta de un análisis detallado sobre las cotizaciones del euro, tanto en el mercado informal como en el oficial, y descubre cuál es su tendencia actual.

Cotización del Euro Blue en la Jornada de Hoy

Este lunes 11 de mayo de 2026, el euro blue se presenta con una cotización de $1.728,75 para la compra y $1.696,75 para la venta. Este valor, más elevado que el oficial, refleja la dinámica del mercado informal, donde la demanda siempre supera a la oferta.

Euro Oficial: Valores del Lunes 11 de Mayo

El euro oficial, según el Banco de la Nación Argentina, se sitúa en $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta en esta jornada.

Cotización en Banca Nacional

Los precios en los principales bancos de Argentina para el euro son los siguientes:

Banco Ciudad: $1.580,00 (compra) y $1.680,00 (venta).

Banco Nación: $1.590,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Banco Supervielle: $1.610,00 (compra) y $1.721,00 (venta).

Banco Francés: $1.630,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Cotización del Euro Blue, Lunes 11 de Mayo

Cotización del Euro Tarjeta

El euro tarjeta, utilizado para gastos con tarjeta en el exterior, se encuentra en $2.202,73 para la compra y $1.591,79 para la venta hoy.

El Dólar Blue y su Cotización Actual

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy se presenta con una cotización de $1.380,00 para la compra y $1.400,00 para la venta en esta jornada.