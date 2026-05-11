Los Nuevos Ricos de Milei: Corporaciones, Countries y el Declive del Consumo

El país vive un cambio profundo en su estructura económica, que va más allá de la simple estabilización. La gestión de Javier Milei ha dado paso a un modelo que reconfigura tanto la riqueza como el poder corporativo, creando un nuevo panorama que afecta a la economía y sociedad argentina.

La transformación actual de la economía argentina representa un reseteo estructural que impacta directamente en la riqueza y en la dinámica del poder corporativo. Iniciada por la administración de Javier Milei, esta nueva era económica está generando una élite que se sostiene en sectores extractivos y de servicios globales, mientras que el motor del mercado doméstico vive una lenta y complicada transición.

Auge en Fusiones y Adquisiciones

Una clara muestra de esta transformación se observa en el mercado de fusiones y adquisiciones. Entre 2013 y 2015, Argentina registró 240 fusiones. Fascinantemente, se estima que entre 2023 y 2025 esa cifra alcanzará las 700, según un estudio de la consultora Moiguer. Este fenómeno indica un giro en las estrategias empresariales, ya que las multinacionales están cediendo el terreno a compañías locales o adquiriendo empresas que atraviesan dificultades económicas.

El Retiro de Multinacionales

Las salidas de multinacionales no son una novedad, pero se han intensificado con la apertura del mercado. Compañías como Carrefour y Telefónica se enfrentan a reestructuraciones que ponen en cuestión la viabilidad de su modelo en un entorno de disminución del poder adquisitivo. La falta de márgenes en el sector de consumo masivo ha llevado a estas empresas a considerar su futuro en un mercado más competitivo y menos protegido.

Un Nuevo Mapa Económico: Del AMBA al Interior

El desplazamiento de la economía también ha reconfigurado la geografía empresarial. La Patagonia y la región andina surgen como los nuevos centros de crecimiento impulsados por hidrocarburos y minería. De acuerdo a los datos del Producto Bruto Geográfico (PBG), el eje patagónico tendrá un aumento del 3% entre 2022 y 2025, seguido por el andino con un 2% y el pampeano con 1,4%. Esto se traduce en un aumento significativo de las exportaciones, impulsando la balanza comercial en la región.

El Auge de los Barrios Cerrados

La prosperidad en sectores específicos tiene una repercusión palpable en el mercado inmobiliario, donde se observa un crecimiento notable de barrios cerrados en el interior. La expansión de estos desarrollos ha sido desmesurada, superando el 1,900% en el Gran Mendoza y el 1,689% en el Gran Córdoba en las últimas dos décadas, muy por encima del 92% experimentado en la Zona Norte del GBA.

Estancamiento en el AMBA

A pesar de estas cifras alentadoras, el AMBA enfrenta una dura realidad: la caída del PBG en la provincia de Buenos Aires y la pérdida de miles de empleos registrados entre 2023 y 2025. El futuro inmediato del mercado laboral muestra un desajuste alarmante, donde el AMBA se queda atrás con una proyección de solo un 3% de aumento en el empleo neto, comparado con el 15,6% en Patagonia.

El Desacople: Crecer sin Consumir

A nivel macroeconómico, se espera un incremento del 54% en la generación de divisas netas hacia 2030. Sin embargo, la recuperación del consumo interno es escasa: se prevé que Argentina tenga dos años seguidos de crecimiento del PIB, pero el consumo masivo no recuperará los niveles de 2023 hasta 2030. Esta brecha revela que la riqueza generada no se distribuirá equitativamente, manteniendo un patrón diferente al de décadas anteriores.

La economía argentina está en plena transformación, marcando el fin de un ciclo para dar paso a una era caracterizada por nuevos motores de crecimiento en regiones antes relegadas.