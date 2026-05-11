Banco Nación ofrece créditos y prórrogas a afectados por el temporal en la Costa Atlántica

Ante los estragos que dejó un intenso temporal en la Costa Atlántica, el Banco Nación ha implementado un paquete de medidas para apoyar a las personas y empresas afectadas. Esta iniciativa busca reactivar la economía local y ofrecer alivio financiero a los damnificados.

Ayuda Financiera para Comercios y Habitantes

El Banco Nación ha dispuesto prórrogas en pagos, renovaciones de deudas y nuevas líneas de crédito con tasas bonificadas dirigidas a las ciudades más golpeadas, como Mar del Plata, Necochea, Miramar y Monte Hermoso. Según la entidad, este plan tiene como finalidad revitalizar la actividad económica y brindar apoyo a los ciudadanos afectados por las severas inundaciones y vientos fuertes.

Para acceder a los beneficios, los interesados deberán presentar una declaración jurada que respalde su situación tras el fenómeno meteorológico.

Esquema de Financiamiento y Plazos

La asistencia al sector productivo incluye la posibilidad de renovar, extender o acceder a nuevas líneas de crédito, lo cual permitirá no solo cumplir con obligaciones existentes, sino también financiar inversiones y reparaciones urgentes.

Las empresas pueden solicitar créditos de hasta $100 millones, con un límite de $50 millones para capital de trabajo. Los períodos de financiación se extienden hasta 60 meses para inversiones y 36 meses para capital de trabajo, incluyendo una bonificación de dos puntos porcentuales durante los primeros 24 meses.

Asimismo, se contemplan períodos de gracia de hasta un año antes de iniciar los pagos del capital.

Asistencia a Personas Afectadas

El programa también contempla una prórroga extraordinaria de 90 días para el cumplimiento de obligaciones existentes, así como un período similar de gracia para nuevos créditos personales. Además, se ofrecerá una bonificación de seis puntos porcentuales anuales para préstamos relacionados con jubilaciones y pensiones.

Impacto del Temporal en la Región

Este fenómeno es uno de los más devastadores en las últimas décadas en las costas de Buenos Aires. En Mar del Plata, se registraron más de 100 mm de lluvia en solo dos días, mientras que Necochea acumuló hasta 180 mm en ciertos sectores. Las ráfagas de viento intensas y el oleaje intenso causaron estragos en la infraestructura costera.

En Monte Hermoso, el mar erosiona las estructuras en la peatonal y afectó instalaciones públicas y privadas. En Miramar, los balnearios y áreas cercanas a la costa sufrieron daños significativos.

Impresionantes Imágenes del Fenómeno

Los efectos del temporal también fueron evidentes en Quequén, donde el viento arrastró espuma marina hacia las playas. Expertos explican que esto fue resultado de la combinación de un oleaje anómalo y compuestos orgánicos en el agua.

La tormenta trajo consigo un sinnúmero de desafíos: evacuaciones, rescates de personas atrapadas, cortes de servicios y daños materiales a gran escala. Esta situación llevó a la movilización de operativos de emergencia y a la implementación de medidas de asistencia para mitigar el impacto en la comunidad.

En medio de esta crisis, el Banco Nación ha reforzado la atención en sus sucursales en las zonas afectadas para facilitar el acceso a estas cruciales líneas de ayuda.