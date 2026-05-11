Fallece Kevin González, joven con cáncer que se reencontró con sus padres tras ser deportados

El pasado 10 de mayo, un joven de tan solo 18 años perdió su batalla contra el cáncer. Kevin González, quien padecía de cáncer de colon metastásico en su etapa más avanzada, tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus padres, luego de un largo y doloroso proceso.

La emotiva reunión tuvo lugar el 9 de mayo, en la casa de su abuela materna. Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, padres de Kevin, habían sido deportados de Estados Unidos y consiguieron una autorización especial de un juez federal en Arizona para viajar y estar junto a su hijo en sus últimos momentos.

Un Encuentro Esperado

El encuentro familiar se realizó alrededor de las 15:30 horas, donde Kevin llegó desde Chicago, su ciudad natal. Sin embargo, su estado de salud era extremadamente grave; ya no podía comer ni beber, y había dejado de responder a los tratamientos médicos que le ofrecían.

Una Lucha por Estar Juntos

Después de que los médicos informaron sobre la falta de mejoría en la salud de Kevin, sus padres solicitaron permisos humanitarios para ingresar a Estados Unidos y estar a su lado. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades estadounidenses negaron su solicitud. Esta situación llevó a Isidoro y Anabel a cruzar la frontera en un intento desesperado por reunirse con su hijo antes de que fuera demasiado tarde.

El hermano de Kevin, Jovany Ramírez, se había quedado en Chicago para cuidar de él desde que recibió el diagnóstico en enero. Mientras tanto, sus padres vivían en México desde su deportación años atrás, lo que complicó aún más la situación familiar.

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