Crisis en el Gobierno de Milei: Investigado por Corrupción en Ecuador

El escándalo de corrupción en Ecuador ha destapado tensiones internas entre los funcionarios del gobierno de Javier Milei. La discusión sobre la extradición de un exministro ecuatoriano ha llevado a contradicciones y desacuerdos en el oficialismo.

La controversia se desencadenó tras las declaraciones de Patricia Bullrich, actual senadora y exministra de Seguridad, quien aseguró que la extradición del exfuncionario ecuatoriano Hernán Luque Lecaro ya estaba autorizada. Sin embargo, el canciller Pablo Quirno contradijo esa afirmación, indicando que el proceso judicial “sigue pendiente de resolución”.

Desfase en el Mensaje del Gobierno

En un clima político tenso, el desacuerdo entre Bullrich y Quirno puso al descubierto la falta de consenso dentro del oficialismo. Quirno se refirió a “versiones periodísticas erróneas” respecto a la extradición, a pesar de que fue Bullrich quien lanzó la información. Este cortocircuito revela la fragilidad del gabinete de Milei.

El Caso Encuentro: Centro de la Controversia

El trasfondo de este enfrentamiento es el “Caso Encuentro”, una investigación sobre supuestas irregularidades en el sector público de Ecuador bajo el gobierno de Guillermo Lasso. La fiscalía ecuatoriana investiga una red que habría direccionado contratos y negocios en empresas estatales.

Bullrich y su Mensaje sobre Luque Lecaro

Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje contra el kirchnerismo, sostenido en la idea de que le otorgó protección al exfuncionario. Su discurso incluyó una afirmación notable: “Argentina no es guarida de delincuentes que quieren escapar de la justicia de sus países”.

La Respuesta de Quirno

Horas más tarde, Pablo Quirno desmintió a Bullrich, enfatizando que las “versiones periodísticas” no reflejan la realidad del proceso de extradición. Aclaró que se aguardan decisiones judiciales antes de cualquier acción.

Quién es Hernán Luque Lecaro

Luque Lecaro, ex presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas de Ecuador, fue relevado en el contexto de la investigación por corrupción. Actualmente detenido en Argentina, había escapado previamente a Ecuador antes de ser localizado por Interpol.

Estado Actual de la Extradición

A pesar de las afirmaciones de Bullrich, el proceso de extradición sigue siendo incierto. Los procedimientos judiciales en Argentina requieren completar diversas etapas antes de que Luque Lecaro pueda ser trasladado a Ecuador.

El Papel de Guillermo Lasso

Guillermo Lasso, el expresidente ecuatoriano, también intervino en la discusión, afirmando que fue él quien solicitó la extradición de Luque Lecaro. Su mensaje en redes sociales destaca la importancia de que el exfuncionario responda ante la justicia en su país.

Próximos Pasos en el Proceso Judicial

Actualmente, el exfuncionario se encuentra en custodia mientras se espera el avance del trámite judicial. La Cancillería argentina insiste en que aún deben cerrarse las instancias judiciales correspondientes antes de llevar a cabo la extradición.