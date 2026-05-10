Emotivo reencuentro: un hombre y su perro perdido vuelven a estar juntos

Mariano Regonat compartió su felicidad en redes sociales al reencontrarse con su perro Roco, quien había estado desaparecido durante más de 24 horas en Avellaneda, Santa Fe. Un video conmovedor del reencuentro se volvió rápidamente viral.

La Búsqueda que Conmovió a Todos

La odisea de Mariano comenzó un jueves por la mañana en Avellaneda, donde de inmediato utilizó sus redes sociales para difundir imágenes de su querido perro Roco. Con la esperanza de que amigos y vecinos pudieran ayudar, Mariano recorrió caminos rurales siguiendo las pistas que le brindaban.

Publicaciones que Aumentaron la Esperanza

Mientras pasaban las horas y Roco seguía sin aparecer, Mariano compartía actualizaciones alentadoras, como: «¿Dónde estás, mi bebé, te estamos buscando con mami y Nacho?». Sin embargo, la noche llegó y Roco no volvía a casa.

El Gran Momento

El conatoso esfuerzo de Mariano rindió frutos el viernes a las 3 de la tarde. Durante una de sus recorridas, divisó a Roco a lo lejos. Reconociendo la familiar silueta amarilla, comenzó a grabar, mientras tocaba la bocina, lleno de alegría y expectativa.

El Encuentro que Conmovió a Todos

Las imágenes del emotivo encuentro, compartidas por Mariano con la frase «Así lo encontré al cabezudo», muestran a Roco corriendo hacia su dueño. En un gesto lleno de amor, el perro se lanzó sobre él, llenándolo de abrazos y afecto.

La Feliz Reunión en Casa

Con lágrimas de alegría, Mariano le dio la bienvenida a su mascota con frases tiernas. «Hola, mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi», fueron sus primeras palabras, mientras Roco se acurrucaba a su lado, comprendiendo que estaba a salvo.

Reencuentro y Alegría

Ya en casa, Roco se volvió a mostrar juguetón, subiendo a un árbol y disfrutando de su entorno. Mariano, emocionado, compartió otro video donde se les ve juntos disfrutando del reencuentro. «Extrañaba su juguete», comentó, seguido de los cariños del perro.