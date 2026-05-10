Delfina ‘Fini’ Lanusse se defiende en un video eliminado: ‘Las cosas se van a aclarar’

Delfina Lanusse Rompe el Silencio: "No Soy Lo Que Dicen"

A más de un mes del escándalo de la Propofest, Delfina "Fini" Lanusse, figura clave en el caso, ha hecho una sorpresiva aparición en redes sociales a través de un video breve, donde busca desmentir rumores en su contra y agradecer el apoyo recibido.

A través de un mensaje cargado de emociones, Lanusse dejó claro que su intención era desmentir las versiones distorsionadas que circulan sobre ella. El video, que fue publicado en TikTok y eliminado rápidamente, refleja su deseo de mostrarse auténtica en medio de la crisis que enfrenta.

Un Testimonio Valiente en Tiempos Difíciles

En el clip, Lanusse comparte su experiencia de estar bajo la mirada pública. «Nunca imaginé que haría un video para TikTok, pero después de tanto ruido, sentía que era importante mostrar quién soy», expresó mientras miraba a cámara, sin maquillaje ni filtros, por primera vez abordando abiertamente la situación judicial que la afecta.

La Investigación y Sus Implicaciones

La joven, médica residente en anestesiología, se encuentra bajo investigación judicial tras el deceso del anestesista Alejandro Salazar, hallado muerto en su departamento en circunstancias sospechosas, conectándose a una intravenosa. La posibilidad de una sobredosis de propofol ha llevado a que el caso se amplíe, con las autoridades indagando sobre la gestión irregular de medicamentos en el Hospital Italiano, donde trabaja Lanusse.

Apoyo en Momentos Críticos

En su video, Delfina concreta su agradecimiento a quienes la han acompañado en este proceso, destacando el valor del apoyo familiar y de amigos. «Intento apoyarme en lo que soy y en mi amor por la medicina, volviendo a encontrarme conmigo misma», sostiene con firmeza.

El Futuro en la Mira de la Justicia

La investigación, dirigida por el juez Javier Sánchez Sarmiento, ya ha generado repercusiones legales para Lanusse y su colega Hernán Boveri, ambos procesados por supuestas irregularidades en la administración de medicamentos. Boveri, que ha rechazado las acusaciones, también ha denunciado presiones externas durante el proceso.

Un Caso que Conmocionó a la Sociedad