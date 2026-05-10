Ampliación del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay: ¡Una buena noticia!

Con la reciente firma de un decreto presidencial, Uruguay amplía su compromiso con la conservación ambiental al sumar más de 5.000 hectáreas al Parque Nacional Esteros de Farrapos, elevando su superficie total a más de 21.500 hectáreas.

Un nuevo refugio natural en Río Negro

La reciente declaración del gobierno uruguayo incorpora 5.141 hectáreas adicionales al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. Este crecimiento no solo aumenta el área protegida, sino que también añade 16 islas nuevas a un inventario estatal que ahora incluye un total de 35 islotes, cruciales para la conservación de la biodiversidad.

Un enfoque estratégico en conservación

Las autoridades han destacado que «este crecimiento estratégico busca fortalecer la conservación de uno de los humedales fluviales más biodiversos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas». La participación de organizaciones civiles fue esencial para concretar este proyecto, reflejando un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad para proteger el medio ambiente.

Especies en peligro y su hábitat

La ampliación del parque promete reforzar la vigilancia en nuevas zonas, una medida importante para combatir la caza ilegal y el tráfico de especies autóctonas. Entre las especies vulnerables que se benefician de esta protección se encuentran el tordo amarillo y el capuchino de collar, que necesitan estos pastizales para reproducirse. Este ecosistema, reconocido como un sitio Ramsar, juega un papel vital en la regulación de las crecidas del río Uruguay.

El aguará guazú y la diversidad biológica

Otro habitante emblemático de este parque es el aguará guazú, el cánido más grande de Sudamérica, cuya población es escasa en la región. “La protección efectiva de este ecosistema asegura que las rutas migratorias y áreas de nidificación permanezcan libres de intervenciones humanas”, indican las autoridades.

Un corredor biológico vital

Científicamente, los Esteros de Farrapos actúan como un corredor biológico que conecta ecorregiones como el Chaco y la selva Paranaense, favoreciendo el intercambio genético entre especies. Este nuevo decreto garantiza que los paisajes ribereños y de matorrales mantengan su estructura natural frente a las actividades productivas intensivas.

Un llamado a la conexión con la naturaleza

El Parque Nacional ofrece oportunidades para el senderismo, el avistamiento de aves y recorridos náuticos, permitiendo a los visitantes disfrutar de la naturaleza en estado puro. Además, su valor cultural y arqueológico es significativo, ya que resguarda vestigios de antiguos asentamientos indígenas en la costa del litoral oeste uruguayo.

Un legado ambiental para el futuro

La ampliación del Parque Nacional Esteros de Farrapos reafirma la posición de Uruguay como líder en la conservación de ecosistemas de agua dulce. «Al expandir sus límites, se asegura un legado ambiental para las próximas generaciones y se cumplen tratados internacionales sobre biodiversidad», concluye el decreto.