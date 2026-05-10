Reforma Laboral: Nueva Vigencia Tras Decisión Judicial

La decisión de la jueza federal Macarena Marra Giménez marca un hito importante en la discusión sobre la reforma laboral en Argentina. Con este fallo, se restablece la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802, aclamada por el oficialismo.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 ha anulado la medida que suspendía la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, gracias a una resolución firmada por la jueza Macarena Marra Giménez. Esta decisión se produce en respuesta a una acción judicial presentada por la CGT en contra del Estado, donde se cuestionaba la constitucionalidad de la normativa.

Contexto de la Revocación

Durante el 30 de marzo, el juez Raúl Horacio Ojeda había dictado la cautelar que frenaba la aplicación de las disposiciones que regulan aspectos fundamentales del empleo, tales como la contratación, indemnizaciones y jornadas laborales. Sin embargo, Marra Giménez ha señalado que Ojeda no contaba con la competencia necesaria para emitir dicha medida.

Posición del Gobierno

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, expresó su satisfacción al respecto, considerando este fallo como «una gran noticia para los trabajadores y para quienes crean empleo en el país». Además, acentuó que la validación de esta ley representa un paso crucial hacia el fortalecimiento del trabajo formal en Argentina.

Reacciones de la CGT

La CGT había argumentado que la mayoría de los artículos en cuestión violan derechos fundamentales, como la protección laboral y la libertad sindical. La resolución de Marra Giménez no se queda en la mera revocación de la cautelar, sino que también es un llamado a un análisis más profundo sobre los derechos involucrados en la legislación.

Aspectos Legales Fundamentales

La jueza dejó en claro que, de acuerdo a la Ley 26.854, los jueces deben evitar emitir medidas cautelares cuando no tienen competencia en el caso. De acuerdo con su dictamen, la naturaleza compleja de los artículos implicaba que su análisis en una instancia cautelar sería inapropiado, ya que se corría el riesgo de tomar decisiones prematuras sin el debido estudio.

Legitimidad de las Leyes

Marra Giménez también subrayó que las leyes gozan de una presunción de legitimidad. La CGT deberá ahora enfrentar el reto de presentar su caso a un nivel más exhaustivo, poniendo en el centro del debate los derechos que, según afirman, están en juego con la aplicación de esta reforma laboral.