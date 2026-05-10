Corte Suprema aborda reclamo de La Pampa por ATN y pone a Milei en aprietos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se involucra en un conflicto clave entre La Pampa y el Estado Nacional sobre la correcta distribución de recursos financieros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha tomado la decisión de actuar en la demanda que La Pampa ha presentado contra el Estado Nacional. El caso gira en torno a la distribución de fondos coparticipables, crucial para las provincias de Argentina. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal inició su competencia original en el asunto y ha dado un plazo de 60 días al Gobierno nacional para responder al reclamo.

El reclamo de La Pampa: una cuestión de justicia financiera

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto con la fiscal de Estado Romina Schmidt, lidera esta demanda, respaldados por los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand. La provincia argumenta que un 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) debería ser parte del sistema automático de reparto entre todas las jurisdicciones provinciales, en lugar de quedar bajo la discreción del Poder Ejecutivo Nacional.

Los fundamentos jurídicos del conflicto

La Pampa ha solicitado que se declaren inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, alegando que estos perjudican los derechos y recursos que la Constitución consagra a las provincias. En particular, el trabajo se centra en cómo se deben repartir los fondos recaudados y el funcionamiento del ATN.

Ziliotto busca una distribución equitativa de los fondos de ATN para su provincia.

Esta disputa se centra en el control y gestión del 1% de la masa coparticipable, lo que podría cambiar la manera en que la Nación asigna y distribuye recursos a las provincias.

La Corte Suprema: garante de los derechos provinciales

El tribunal recibió este caso porque involucra la demanda de una provincia contra la Nación, bajo el amparo del artículo 117 de la Constitución Nacional. Este mecanismo establece que ciertas disputas deben ser revisadas directamente por la Corte, sin pasar por instancias inferiores. La notificación al Ministerio de Economía y la Procuración General confirma que se están evaluando derechos constitucionales de la provincia.

El tribunal tomará decisiones fundamentales sobre el caso.

La Corte ha ordenado que el Gobierno responda a la demanda, pero aún no se ha tomado una decisión sobre el fondo del conflicto. La discusión legal sobre la constitucionalidad de los ATN se abordará en una fase posterior.

Los puntos críticos de la Ley 23.548

Los artículos cuestionados por La Pampa son el 3 inciso d y el 5, que regulan la administración de los recursos del ATN. Según la provincia, estos artículos permiten a la Nación ejercer un control que debería ser automático y equitativo entre todas las jurisdicciones provinciales, según la Constitución.

Un nuevo capítulo en la relación entre provincias y Nación

Este conflicto reaviva las tensiones sobre la distribución financiera entre el Estado Nacional y las provincias. En los últimos años, múltiples jurisdicciones han llevado a la Corte diversas quejas sobre recortes y asignaciones discrecionales. La Pampa no solo busca justicia por una deuda, sino que cuestiona el modelo actual de gestión de recursos, lo que puede tener un impacto mayor en la administración pública del país.

La Corte debe ahora evaluar el reclamo y decidir el camino a seguir, lo que podría abrir nuevas instancias de conciliación y debate sobre la equidad en la distribución de fondos federales.