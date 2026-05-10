Invierte $1 Millón en 11 Acciones Argentinas: Plan Exclusivo de una Sociedad de Bolsa

Una destacada sociedad de bolsa en la City ha diseñado una estratégica cartera para aquellos que buscan invertir un millón de pesos en un entorno argentino de precios atractivos y un riesgo país en descenso.

El reciente informe de IEB Research revela una clara dirección para inversores que buscan posicionarse en el mercado argentino. A medida que la situación económica presenta mejoras, IEB propone mantener una postura defensiva en acciones locales, incluyendo un enfoque específico en el sector de Oil & Gas. La firma recomienda incrementar la exposición a Vista Energy, mientras reduce la participación en YPF, balanceando así riesgos en un contexto macroeconómico aún incierto.

Estructura de la Cartera de Inversión

La propuesta sugiere una distribución diversificada: 35% en Oil & Gas, 25% en bancos, 15% en empresas reguladas, 9% en materiales, 8% en servicios financieros y 8% en real estate. Esto se traduce en asignaciones específicas de capital, como $350.000 a energéticas y $250.000 a bancos, entre otros.

Componentes Clave de la Estrategia

Dentro del sector energético, la cartera a $1 millón incluye 15% en Vista Energy, 10% en YPF y 10% en Pampa Energía. Con esta disposición, se destinarían $150.000 a VIST, $100.000 a YPFD y $100.000 a PAMP. Este movimiento responde a la reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch, que impulsó la calificación del país a B- desde CCC+, impactando positivamente en el riesgo país.

Sector Energético a la Vanguardia

El sector de Oil & Gas ha demostrado ser resiliente, siendo líder en la temporada de reportes de ganancias, gracias al crecimiento en Vaca Muerta. Por ejemplo, Pampa Energía reportó resultados robustos con ventas de u$s573 millones, un aumento interanual del 38%.

Inversión en Bancos y el Potencial del Crédito

La cartera también prevé un 25% de inversión en bancos, donde se destina 15% a Banco Macro y 10% a BBVA Argentina. Esta elección está respaldada por la expectativa de una recuperación en el crédito al sector privado durante 2026.

Empresas Reguladas y Expectativas de Recuperación

En el segmento de empresas reguladas, se asignan 15% a entidades como Transener y Edenor. IEB ha disminuido la exposición en este sector debido a la incertidumbre política, aunque continúa buscando oportunidades que garanticen estabilidad en el marco tarifario.

Incorporaciones en Construcción y Real Estate

Una novedad significativa en la cartera es la inclusión de Loma Negra, propuesta con un 9% de la inversión total. La compañía muestra signos de recuperación, con un incremento del 1,7% en despachos de cemento en comparación con el primer trimestre de 2025.

Distribución Final de la Cartera

Sobre la base de estas estrategias, la distribución final para una inversión de $1 millón queda definida de la siguiente forma:

Vista Energy : $150.000

: $150.000 Banco Macro : $150.000

: $150.000 YPF : $100.000

: $100.000 Pampa Energía : $100.000

: $100.000 BBVA Argentina : $100.000

: $100.000 Loma Negra : $90.000

: $90.000 BYMA : $80.000

: $80.000 IRSA : $80.000

: $80.000 Transener : $50.000

: $50.000 Transportadora de Gas del Norte : $50.000

: $50.000 Edenor: $50.000

Esta estrategia es una combinación de defensividad y oportunidades de crecimiento, diseñada para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. A medida que avanzan los cambios macroeconómicos, los inversores tienen la oportunidad de capitalizar en sectores bien posicionados y con fundamentos sólidos.