Mercado Pago: Gana Dinero con Inversión Mínima en Mayo 2026

Mercado Pago ofrece a los argentinos diversas alternativas para aumentar sus ingresos de una manera sencilla y accesible, convirtiendo la obtención de dinero a través de plataformas digitales en una opción viable y atractiva.

Opciones Efectivas para Ganar Dinero con Mercado Pago

Entre las alternativas más destacadas se encuentra la cuenta remunerada, que permite a los usuarios obtener rendimientos automáticos sobre sus fondos sin necesidad de realizar operaciones adicionales.

Los intereses se acreditan diariamente y están disponibles para ser utilizados en cualquier momento. Actualmente, este producto ofrece un interés anual de aproximadamente 19,3%, lo que lo convierte en una excelente opción para los ahorristas que buscan ingresos pasivos.

Programa de Referidos: Una Forma Sencilla de Generar Ingresos

Otro método popular es el sistema de referidos. Al invitar a otros a unirse a la plataforma, los usuarios pueden ganar hasta $10.000 por cada nuevo cliente que comience a utilizar Mercado Pago, con un máximo de 100 referidos.

Otras Opciones de Inversión con Bajo Capital

Además de estas alternativas, los usuarios pueden optar por la comercialización de dispositivos de la plataforma, como el Point Smart, diseñado para que los comercios acepten pagos con tarjeta.

Las funcionalidades de este programa de revendedores son simples: apuntarse, aceptar los términos y, una vez que estén habilitados, adquirir dispositivos a un precio mayorista.

La inversión inicial está alrededor de los $40.000, con un precio de venta cercano a los $45.000, generando una diferencia en cada unidad vendida. Además, se ofrecen incentivos por recomendación, donde se pueden obtener premios de hasta $100.000 por cada referido.

Premios Escalonados Según la Actividad

El programa también implementa un esquema de incentivos que varía según el volumen de facturación del comercio. Mientras más altos sean los ingresos, mayores serán los premios.

Por ejemplo, para aquellas tiendas que generen entre $400.000 y $911.000, el premio es de $24.700 y puede llegar a $37.050 si se aplica el multiplicador.

Premios Sustanciales para Comercios de Alto Volumen

En el rango de cobros entre $911.000 y $2.511.000, los premios pueden alcanzar hasta $76.500. Con volúmenes más altos, de $2.511.000 a $4.521.000, los valores pueden llegar a $205.050.

Para comercios que registren entre $4.521.000 y $9.162.000, el premio supera los $400.000, y para aquellos entre $9.162.000 y $18.326.000, puede llegar hasta $901.500.

Los comercios más activos, que facturan sobre $26.374.000, pueden recibir premios que superan los $2.000.000. En el rango más alto, por encima de $464.706.000, el beneficio puede alcanzar los $6.975.000.