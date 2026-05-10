Startup argentina revoluciona el sector bancario: se alía con YPF y expande su presencia en Latinoamérica

La digitalización financiera avanza a pasos agigantados en Latinoamérica. Cada vez son más las instituciones financieras que buscan innovar sin la necesidad de construir toda su infraestructura desde cero.

En este contexto, surgen empresas especializadas en establecer la base operativa para billeteras virtuales, cuentas digitales y soluciones de pago. Un claro ejemplo es Flexibility, una firma de tecnología dedicada a potenciar el desarrollo de soluciones fintech y medios de pago, colaborando con bancos y grandes corporaciones.

Una Solución para la Innovación Fintech

La trayectoria de Flexibility inició hace 14 años, impulsada por la frustración que observó su CEO, Pablo Ces, en empresas que deseaban innovar pero que se enfrentaban a desafíos tecnológicos. «Nuestra misión fue convertirnos en el puente que facilitará el lanzamiento de productos digitales sin obstáculos», explica Ces.

Presencia Regional y Clientes Clave

Con operaciones en Argentina, Colombia, Bolivia y Uruguay, Flexibility ya apoya a más de 15 clientes importantes en la región, como:

YPF

Lulo Bank

Banco Ganadero

Banco Popular Dominicano

El enfoque de la empresa se centra en la seguridad y el cumplimiento normativo, características esenciales para las entidades que buscan escalar de forma confiable.

«Buscamos resolver el cuello de botella que impide que buenas ideas de negocio avancen», señala Ces.

Alianza Estratégica con YPF

Flexibility ha establecido una colaboración clave con YPF, trabajando con YDI, su estructura digital, para crear la infraestructura que respalde su ecosistema financiero. «Nuestra asociación con YPF es un modelo de co-creación tecnológica que transforma el día a día de los usuarios», destaca el CEO.

Un hito de esta alianza es el desarrollo del motor de Dinero en Cuenta (DEC), integrado con Serviclub, que optimiza el sistema de fidelización y se convierte en el núcleo financiero de la App de YPF.

Con múltiples funcionalidades, la plataforma ofrece desde pagos de servicios hasta cuentas remuneradas, incluyendo una solución de cuenta en dólares en cooperación con Banco Santander.

Flexibility cuenta con una infraestructura que gestiona más de 4 millones de transacciones mensuales para 2,6 millones de usuarios.

Visión Futura y Expansión

Desde su fundación, Flexibility ha crecido de manera orgánica, reinvirtiendo sus recursos. Sin embargo, su fundador señala una nueva fase de madurez donde se preparan para atraer inversión externa. «Estamos trabajando en un modelo propio de PSP as a Service (Flexibility Pay) para facilitar que empresas de todos los tamaños administren sus propias soluciones de pago,» explica Ces.

Asimismo, planean ampliar sus horizontes hacia nuevos mercados en Latinoamérica, con Chile como una de sus metas inmediatas.

Con la rápida transformación digital que atraviesa el sector financiero, Flexibility está posicionándose como un actor crucial en el ecosistema fintech, buscando expandir su influencia en la región.