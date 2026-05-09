¡Aprovecha el Súper Plazo Fijo y Gana Hasta 10 Puntos Más de Interés!

La tendencia de los ahorristas argentinos va en aumento hacia los plazos fijos, especialmente debido a su seguridad y estabilidad frente al dólar. Descubre cómo puedes maximizar tus ahorros con tasas que llegan hasta el 25% anual.

El plazo fijo tradicional se ha consolidado como la opción preferida de muchos argentinos que buscan invertir de manera segura. Sin embargo, las tasas de interés han visto una caída significativa en las últimas semanas; algunos bancos líderes actualmente ofrecen tasas que comienzan en un 15% anual. Es crucial saber que no todas las entidades bancarias ofrecen las mismas condiciones, y algunos bancos más pequeños están disponibles para ofrecer tasas que superan hasta en 10 puntos porcentuales a las de los grandes actores del mercado.

En los bancos más grandes, las tasas nominales anuales (TNA) oscilan entre el 15% y el 19,5%, lo que se traduce en un retorno mensual de entre el 1,23% y el 1,6%. En contraste, algunas entidades de menor tamaño están promoviendo plazos fijos digitales con tasas que alcanzan un 25% anual, ofreciendo un rendimiento mensual de aproximadamente 2,05%. Esta diferencia puede resultar en ganancias de hasta $20.548 por cada millón de pesos a los 30 días, en comparación con los $12.329

¿Cómo Aprovechar las Super Tasas de Plazo Fijo?

Una estrategia efectiva es considerar realizar un plazo fijo en un banco diferente al que normalmente se utiliza. Esta opción está disponible para cualquier ahorrista que tenga el dinero preparado para invertir. Los bancos más pequeños están buscando captar nuevos clientes ofreciendo tasas de interés más atractivas, lo que representa una oportunidad valiosa para maximizar el rendimiento de los ahorros.

Javier Dicristo, gerente de Inversiones en Banco Meridian, explica que estas entidades menores pueden acceder a un público sin sucursales en el interior del país, lo que les permite ofrecer tasas competitivas y seguras. “Es un método transparente y confiable para quienes buscan obtener la mejor tasa disponible”, agrega.

Pasos para Obtener la Mejor Tasa sin Ser Cliente

El plazo fijo digital ha ganado popularidad debido a su accesibilidad. Media a través de plataformas en línea, los ahorristas pueden seleccionar tasas sin necesidad de abrir una cuenta en el banco elegido. Este procedimiento está diseñado especialmente para no clientes y se puede realizar completamente de manera digital a través del sitio web del banco o utilizando el portal del Banco Central de la República Argentina.

El proceso es sencillo: el interesado debe ingresar sus datos en la plataforma. Posteriormente, el banco enviará una confirmación al correo electrónico proporcionado. Una vez verificada, se iniciará una operación de DEBIN (Débito Inmediato) contra la cuenta del usuario en su banco de origen. Es esencial que el ahorrista apruebe este débito a través de su home banking. De esta forma, se llevará a cabo la transferencia de fondos para constituir el plazo fijo.

Una vez vencido el plazo, la entidad emisora devolverá el capital más los intereses acumulados directamente a la cuenta de origen. Este flujo de fondos es completamente digital, garantizando seguridad y trazabilidad en cada paso.

En conclusión, constituir un plazo fijo tradicional de manera digital y aprovechar las tasas más atractivas disponibles puede ser un paso fundamental para potenciar tus ahorros de forma efectiva.