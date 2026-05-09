Faustino Oro: Maestro a los 12 Años

Este sábado, Faustino Oro dio un paso histórico hacia la grandeza en el ajedrez al clasificar para convertirse en gran maestro, la máxima distinción en este deporte. Su triunfo en Cerdeña lo pone en la palestra mundial a tan solo 12 años.

El joven ajedrecista argentino cumplió con su parte al ganar su partida en el abierto de Cerdeña, y gracias al sorteo, se encontrará este domingo frente al renombrado maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Este enfrentamiento es crucial, ya que Oro necesitaba competir contra un gran maestro para alcanzar su tercera y última norma, consolidándose así como un gran maestro.

Un Logro Inédito a los 12 Años

Con este logro, Faustino Oro no solo aspira a ser gran maestro; también se convertirá en el segundo más joven en la historia del ajedrez en alcanzar esta prestigiosa categoría. Su entusiasmo y dedicación lo llevaron a estar cerca de romper récords el mes pasado, aunque el azar a veces se interponía en su camino, impidiéndole enfrentarse a suficientes grandes maestros en torneos abiertos.

El Camino hacia el Gran Maestro

Este sábado, la determinación de Oro brilló al vencer al polaco Bartolomiej Niedbala, un triunfo que le permitió sumar los puntos necesarios para lograr su objetivo. La perseverancia y el talento del joven porteño muestran que está listo para dejar su huella en el mundo del ajedrez.

Felicitaciones a Faustino, quien está en la cúspide de una prometedora carrera que puede cambiar el rumbo del ajedrez argentino.

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