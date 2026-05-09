Trump considera mover tropas de EE. UU. de Alemania a Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que podría trasladar algunas de las tropas que se retirarán de Alemania hacia Polonia, en un movimiento que reaviva el debate sobre la reconfiguración de la presencia militar de la OTAN en Europa.

Esta afirmación se realizó durante una conversación con la prensa en la Casa Blanca y refleja un contexto más amplio sobre la nueva dinámica de poder de la OTAN en Europa Central y Oriental.

Posible Reubicación de Tropas a Polonia

Al ser consultado sobre la posibilidad de mover tropas hacia Polonia, Trump respondió que «es posible», destacando las excelentes relaciones con las autoridades polacas. También mencionó al presidente Karol Nawrocki, a quien había respaldado públicamente en el pasado.

“A Polonia le gustaría eso. Tenemos relaciones excelentes con Polonia. Tengo una buena relación con el Presidente Nawrocki. Recuerden que lo apoyé y, aunque estaba en problemas, ganó. Es un gran luchador, un tipo excepcional”, comentó Trump, sugiriendo que esta reubicación podría hacerse realidad.

Retiro Parcial de Tropas en Alemania

Según informes de medios, la administración estadounidense planea retirar alrededor de 5,000 tropas de Alemania en los próximos seis a doce meses. Sin embargo, Trump indicó que la reducción podría ser aún mayor, considerando que actualmente hay entre 35,000 y 37,000 efectivos estadounidenses desplegados en el país europeo.

Recientemente, Nawrocki declaró que Polonia está lista para acoger tropas estadounidenses que se retirarían de Alemania, señalando que el país cuenta con la infraestructura militar necesaria. Varsovia considera un aumento de fuerzas estadounidenses como un medio para reforzar la seguridad regional y el flanco oriental de la OTAN.

“Ya tenemos la infraestructura preparada, y es de interés para Polonia, Lituania y los estados bálticos que tantos soldados estadounidenses como sea posible estén aquí”, indicó Nawrocki.

Tensiones entre Trump y Berlín

Este movimiento se produce en medio de las tensiones entre la administración Trump y Berlín. Desde su primer mandato, Trump ha criticado a Alemania por gastar poco en defensa y ha anunciado la reducción de la presencia militar estadounidense en su territorio. Aunque en 2020 se planteó un plan similar sobre el retiro de tropas, este no se llevó a cabo.

Los expertos subrayan que, además del número de tropas, es crucial el lugar de su despliegue. «La presencia militar estadounidense en Alemania tiene un significado militar, político e histórico. Desde nuestra perspectiva, la presencia militar estadounidense debería mantenerse en Alemania, eso es claro. Pero una vez que la reducción esté en marcha, deberíamos hacer un fuerte llamado para que esas tropas se desplieguen en Polonia. Eso es de nuestro interés, y Polonia debe enviar un mensaje claro al respecto», afirmó Tomasz Szatkowski, exembajador polaco ante la OTAN, en una entrevista reciente.