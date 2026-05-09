Viajes y Mentores: Nuevo Programa de Turismo Cultural para Mayores de 40

Descubre cómo una novedosa propuesta une el arte de escribir con la aventura de viajar, ofreciendo a los mayores de 40 años una experiencia enriquecedora y transformadora.

En un esfuerzo por fomentar la creatividad y el autoconocimiento, Luciana Bedini, editora y mentora de escritores, junto a Mariana Otero, periodista de Modo Viaje, han lanzado «Círculos de Viajes y Escrituras», una iniciativa orientada a mayores de 40 años interesados en escribir un libro.

Una Experiencia Inmersiva

Este programa combina mentorías individuales y grupales en entornos naturales, donde los participantes podrán explorar su deseo de escribir a través de paseos y actividades reflexivas. «Círculos de Viajes y Escrituras» no solo busca impulsar la escritura, sino también crear un espacio de convivencia y crecimiento colectivo.

Escritura y Autoconocimiento

Las organizadoras describen su propuesta como un cruce entre el turismo cultural y la escritura, permitiendo que los participantes liberen su creatividad en un entorno de confianza. “Queremos que las personas expresen sus deseos de escribir y reciban orientación profesional para desarrollar sus historias”, explica Bedini.

Superando Obstáculos Creativos

En estos encuentros, los participantes tienen la oportunidad de discutir sus emociones y miedos respecto a la escritura. “A menudo, descubren que sus dudas son compartidas, lo cual crea un sentido de comunidad y apoyo”, añade Otero. Este intercambio permite un avance significativo en su proceso de escritura, abordando tanto aspectos técnicos como emocionales.

El Auge del Turismo Cultural

La propuesta se inserta en la tendencia creciente del turismo que prioriza el bienestar y la conexión auténtica, alejándose del turismo masificado. «Buscamos crear un lazo emocional con el entorno y otros participantes», señala Otero, destacando que esta experiencia se alinea con los principios del «turismo creativo», donde el visitante juega un papel activo.

Próxima Edición y Detalles

La primera edición tuvo lugar el 18 y 19 de abril en la estancia La Loma de Villa del Totoral, y las inscripciones para la siguiente edición, programada para el 30 y 31 de mayo, ya están abiertas. Los cupos son limitados, así que no te pierdas la oportunidad de participar.

Para más información, contacta a través de Whatsapp: (351-2437170) o en Instagram: @modoviaje.ok.