Pareja demorada en avión de Rosario por conducta inapropiada en pleno vuelo

Escena Inusual en Vuelo: Pareja Demorada por Actos Obscenos en Aeronave

Un vuelo de Copa Airlines que aterrizó en Rosario se convirtió en el escenario de un escándalo cuando una pareja fue denunciada por mantener relaciones sexuales durante el trayecto. Los pasajeros no pudieron ignorar la situación.

Este sábado, un hombre de 55 años y una mujer de 60 fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras ser reportados por otros viajeros en el vuelo CM 836, que había despegado de Panamá. La situación se tornó incómoda cuando los involucrados se encontraron en actitud comprometida, semidesnudos en sus asientos.

Incidente en Aterrizaje: Reacción de los Pasajeros

El episodio se produjo mientras el avión se acercaba al aeropuerto internacional de Rosario, situado en el barrio de Fisherton. Los pasajeros alarmados alertaron a la tripulación sobre la escena, expresando su descontento.

Acción Inmediata por Parte de la Tripulación

Ante las quejas, la jefa de cabina del vuelo notificó al supervisor y manifestó su intención de presentar una denuncia por exhibicionismo. Esta actuación activó un protocolo especial para tratar incidentes de este tipo en vuelos internacionales.

La tripulación contactó al Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que ordenó que los pasajeros implicados fueran llevados a la comisaría al concluir el aterrizaje, donde se realizaron las diligencias pertinentes.

Normativas Aeronáuticas y Posibles Sanciones

A pesar de que el Código Aeronáutico Argentino no menciona específicamente las relaciones sexuales dentro de una aeronave, establece normas que rigen la conducta de los pasajeros y garantizan el orden durante el vuelo. El comandante tiene la autoridad para intervenir cuando el comportamiento de un pasajero pone en riesgo la seguridad o el normal funcionamiento del avión.

Además de posibles cargos penales por exhibicionismo, la pareja podría enfrentar sanciones internas de la aerolínea, incluyendo la prohibición de volar en el futuro.

Escándalos Similares en Vuelos Internacionales

Este no es un caso aislado; en 2023, otra pareja fue expulsada de un vuelo de Ryanair por comportamientos inapropiados en presencia de otros pasajeros. De manera similar, en un vuelo de British Airways, se interrumpió a dos individuos que mantenían relaciones en el baño del avión.

En Estados Unidos, un incidente notable ocurrió en un vuelo de Las Vegas a Detroit, donde los pasajeros fueron grabados en situaciones obscenas. Este tipo de conductas ha reabierto el debate sobre los límites del comportamiento en vuelos comerciales.