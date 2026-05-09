Desafiando estereotipos: Mujeres que rompen caños y mandatos

En un contexto donde las oportunidades laborales son escasas, dos mujeres desafían las normas de género y optan por un oficio tradicionalmente masculino: la plomería. La historia de Verónica y Maribel se convierte en una inspiración para quienes buscan una salida digna.

Una Nueva Oportunidad Laboral

Verónica Virgallito, a sus 42 años, rememora con nostalgia sus días de infancia, observando al encargado del edificio arreglar una canilla. Esa curiosidad la llevó a tomar una decisión valiente: formarse como plomera para garantizar un futuro estable para su familia. Hoy, como jefa de hogar, afronta retos económicos con determinación.

Superando Desafíos Personales

La historia de Verónica está marcada por numerosas dificultades, incluyendo trabajos precarios y situaciones de violencia. Sin embargo, con el apoyo de una red comunitaria, ella ha decidido emprender un camino que muchas veces es considerado exclusivo para hombres. “Las mujeres podemos lograr lo que nos proponemos, basta con tener el conocimiento necesario”, expresa con firmeza.

Una Iniciativa Transformadora

El curso de plomería al que accedieron Verónica y Maribel es parte de la Fundación Cultura de Trabajo, que se dedica a ofrecer capacitación a personas en situaciones socioeconómicas vulnerables. Su propuesta no solo incluye herramientas técnicas, sino que también busca generar oportunidades laborales sostenibles.

Vocación por el Oficio

Maribel Ruiz, de 35 años, llegó al curso con un objetivo claro: aprender a reparar lo que está roto en su hogar y, si surge la oportunidad, convertir esto en un ingreso adicional. “Plomería es esencial. Aprenderlo me permitirá ser más autosuficiente”, afirma.

Fortaleciendo la Comunidad

Ambas mujeres no solo piensan en su desarrollo personal; sueñan con formar una cooperativa al término del curso. “Quiero trabajar junto a mis compañeras y construir un proyecto colectivo”, comenta Maribel. Para ellas, esta vocación se traduce en empoderamiento y unidad.

Retos en el Camino hacia la Autonomía

A pesar de su entusiasmo, Alexandra Carballo, parte de la fundación, reconoce que muchas participantes enfrentan barreras significativas para acceder al mercado laboral. “El acceso a un trabajo digno no solo depende de la voluntad, sino de la oportunidad”, afirma.

Desigualdades Persistentes en el Trabajo Femenino

La situación laboral de las mujeres en Argentina sigue siendo precaria. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, solo el 51% de las mujeres participa en el mercado laboral, frente al 69% de los hombres. Esto evidencia las desigualdades estructurales que aún existen.

Impacto de la Carga Familiar

Las tareas de cuidado no remuneradas, que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, limitan su capacidad para trabajar. En la actualidad, entre el 37% y el 40% de las mujeres trabajadoras están en la informalidad, lo que resalta la precarización que enfrentan.

La Larga Lucha por la Igualdad

La brecha salarial también es un problema significativo: las mujeres ganan entre un 25% y un 30% menos que los hombres. Esto refleja una discriminación persistente en todos los niveles del empleo. Además, la mayoría de los hogares encabezados por mujeres se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

Feminización de la Pobreza

Este contexto ha llevado a lo que se denomina “feminización de la pobreza”, un ciclo que atrapa a las mujeres en situaciones de dificultad. La falta de acceso a empleo formal, la informalidad y la sobrecarga de tareas de cuidado complican aún más este panorama.