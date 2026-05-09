Misterio en Bariloche: Vuelo de Aerolíneas Argentina revelado en archivos ovni de EE.UU.

La reciente apertura de archivos secretos por el Pentágono ha reavivado el interés en un caso emblemático de avistamientos de OVNIs en Argentina, ocurrido en 1995. Aquí te contamos todos los detalles.

Un Vuelo Extraordinario

El informe desclasificado incluye imágenes y documentos sobre suceso del 31 de julio de 1995, cuando el piloto de Aerolíneas Argentinas, Jorge Polanco, observó luces inquietantes durante el vuelo 674, que provenía de Buenos Aires y se acercaba a Bariloche.

Un Episodio Inusual

Mientras se aproximaba al aeropuerto, un apagón afectó la zona, y la torre de control le indicó al piloto que aguardara antes de aterrizar. En este contexto, Polanco avistó luces extrañas que brillaban frente a su avión.

Jorge Polanco, Piloto del vuelo AR 674.

Un Objeto en el Cielo

El informe detalla que, al alinearse con la pista, apareció a la derecha del Boeing 727 un objeto que presentaba tres luces visibles, siendo una de ellas roja. Lo curioso es que otros testigos, incluidos controladores aéreos y ciudadanos de Bariloche, también observaron este fenómeno.

Anomalías Eléctricas y Decisiones Rápidas

En medio de la maniobra de aterrizaje, se produjeron nuevas fallas eléctricas en el aeropuerto, lo que aumentó la tensión del momento. Ante la creciente incertidumbre y la imposibilidad de aterrizar, Polanco optó por elevar el avión a 10,000 pies en una maniobra de escape.

Recuerdos de un Evento Inolvidable

Años después, Polanco compartió su experiencia y describió las luces como parte de una estructura similar a un platillo que emergía del lago Nahuel Huapi. Además, indicó que un avión de Gendarmería corroboró el avistamiento desde el aire.

Informe Cometa: Una Perspectiva Internacional

Este incidente ha sido destacado en un documento de la asociación francesa Cometa, publicado en 1999. Dicha investigación resalta la importancia del caso argentino, al ser reportado por numerosos testigos independientes y estar asociado a alteraciones electromagnéticas registradas en el área.