Argentina avanza en la adaptación al reglamento europeo de la carne con una nueva plataforma

La Ganadería Argentina se Prepara para el Futuro: Adaptación al Reglamento Europeo 1115

La ganadería en Argentina está en un proceso de transformación para cumplir con el Reglamento Europeo 1115, que exige la certificación de que productos como carne bovina, soja y madera estén exentos de deforestación desde el 30 de diciembre de 2026. Hablamos con Gerardo Leotta, investigador del CONICET y director de la Red de Seguridad Alimentaria, sobre esta importante iniciativa.

La Innovadora Plataforma Bicecarne

Bicecarne es una plataforma que integra todos los eslabones de la cadena de producción de carne bovina. Su propósito es asegurar la trazabilidad completa de los animales destinados a la exportación a Europa. "El importador europeo debe demostrar que el producto ingresa a la Unión Europea sin relación con la deforestación", explicó Leotta.

Trazabilidad desde el Origen

Leotta señala que la trazabilidad es crucial: "Cada animal tiene un seguimiento que comienza desde su nacimiento hasta el momento de la venta". Esto brinda a los importadores la confianza necesaria para cumplir con las exigencias de carácter ambiental.

Impulso a la Inscripción de Productores

Ante los requerimientos del reglamento, Leotta enfatiza la importancia de que todos los productores de carne se registren en el sistema antes de junio. "No solo deben inscribirse aquellos habilitados para Europa, cada productor es esencial", subrayó.

Importancia del Registro en el Cronograma Productivo

Julio será un mes decisivo, ya que se llevará a cabo un análisis exhaustivo que involucrará a todos los productores registrados. “La falta de inscripción puede tener repercusiones económicas graves. Si un productor no se registra y su carne no es considerada, podría perder oportunidades de exportación", advirtió.

En el contexto global actual, la ganadería argentina demuestra un firme compromiso con la sostenibilidad y la adaptación a normativas internacionales, sentando las bases para un futuro más responsable y competitivo.