Majul a Milei: ‘No puede comportarse como un panelista de Intratables’

En una inesperada intervención, Javier Milei salió en defensa de Manuel Adorni durante una transmisión en vivo, desatando un intenso debate sobre su estilo presidencial.

La noche del miércoles, el presidente Javier Milei interrumpió el programa de LN+ donde Luis Majul y Esteban Trebucq discutían el escándalo judicial que afecta a Manuel Adorni. Con el tono apasionado que lo caracteriza, Milei defendió a su jefe de Gabinete afirmando que está «perfectamente tranquilo» acerca de su honestidad. Calificó el cuestionamiento hacia Adorni como una «carnicería mediática» basada en «números mal hechos con mala intención». Su enérgico «ni en pedo se va» generó repercusiones instantáneas en la audiencia.

La Reacción de Luis Majul

Al día siguiente, Majul respondió en El Observador. No se enfocó en el escándalo en sí, sino en las implicaciones de que un presidente utilice un lenguaje tan desenfadado. Reconoció que Milei fue un buen panelista en Intratables y un destacado candidato a la presidencia, pero subrayó que ahora su papel es diferente. «Como Presidente de la Nación, no puede ser igual a un panelista de Intratables», comentó con firmeza, dejando clara su visión sobre el deber del mandatario.

El Peso de las Palabras Presidenciales

Majul también resaltó la diferencia de impacto entre las palabras de un ciudadano y las de un presidente. «No es lo mismo que yo diga ‘ni en pedo’ que el presidente diga lo mismo», argumentó, enfatizando que el discurso de un líder tiene un peso institucional y una repercusión mucho mayor. «Es desproporcionada la fuerza de la palabra de un mandatario contra la de un ciudadano», concluyó.