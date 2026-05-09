Dannan denuncia a Lilia Lemoine por filtración de imagen íntima

Emanuel Dannan, conocido influencer libertario, ha presentado una grave denuncia contra su expareja, la diputada Lilia Lemoine, luego de que una imagen íntima de ambos fuera compartida en redes sociales.

El influencer, cuyo nombre real es Manuel Jorge Gorostiaga, llevó su reclamo al Juzgado Correccional 6, pidiendo una investigación sobre la conducta de Lemoine. Su objetivo es esclarecer si la diputada cometió algún delito al difundir un video privado de ambos, grabado mientras eran pareja.

Un Video que Generó Controversia

Durante esta semana, Lemoine, legisladora nacional por el espacio La Libertad Avanza, compartió en su cuenta de X una fotografía explícita que rápidamente se volvió viral. En ella, se la observa manteniendo relaciones íntimas con Dannan.

Defensa de Lemoine y Acusaciones a su Ex

La diputada no tardó en reaccionar, afirmando: “Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020, diciendo que es de OnlyFans… Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook.”

Además, sugirió que su expareja podría haber filtrado el contenido para perjudicarla públicamente: “Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar.”

El Paso a la Justicia

Dannan no se quedó atrás y decidió acudir a la Justicia para exigir que se verifique si Lemoine incurrió en delitos como abuso de autoridad, calumnias, injurias o violación de los deberes de funcionario público.

Esta situación sigue en desarrollo…