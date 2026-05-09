Julio Bárbaro: «Milei no logrará la reelección»

El analista político Julio Bárbaro arremetió contra la administración del presidente Javier Milei, trazando paralelismos con el kirchnerismo y alertando sobre el riesgo de una creciente desigualdad y la desaparición de la clase media en Argentina.

¿Un Futuro Sin Reelección para Milei?

Bárbaro no escatimó críticas al declarar que “Milei no será reelecto”, apuntando a su equipo de trabajo, en especial a Caputo y Sturzenegger. “Están apurados por llevarse lo que puedan y dejarnos endeudados”. En una conversación con Radio Galáctica, enfatizó que, a pesar de la afirmación de que el riesgo país disminuye, la realidad es que la deuda sigue aumentando.

Comparaciones Políticas: Kirchnerismo y Mileísmo

El analista comparó la situación actual con el kirchnerismo, considerando ambos fenómenos como “sectas que llevan a la destrucción del país”. Además, subrayó la preocupante estratificación social generada por las políticas del gobierno, donde el panorama actual se asemeja a “un 30% de ricos y un 70% de miserables”, enfatizando que la pobreza ha alcanzado un nuevo nivel de vulnerabilidad.

Un Cambio Cultural Desafiante

Bárbaro criticó el giro cultural y político del país, alejándose de sus raíces europeas para adoptar un modelo más excluyente. “Hemos salido del modelo europeo para entrar en una imitación de lo estadounidense”, aseveró, refiriéndose a “la imbecilidad de Miami”. Esta crítica se amplía en su advertencia sobre la necesidad de evitar importar un estilo de liderazgo ajeno.

Kicillof como Opción Potencial

Por último, sobre Axel Kicillof, Bárbaro se mostró más optimista: “Es el único que, hasta ahora, no enfrenta acusaciones y parece genuinamente interesado en el bienestar del país”. Sin embargo, añadió que su éxito dependerá de su habilidad para distanciarse de Cristina Fernández y Massa. “Si logra despegarse de ellos, tiene potencial como candidato; de lo contrario, no lo será”.