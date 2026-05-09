Ignacio Buse se enfrenta a Frances Tiafoe EN VIVO hoy en el Masters 1000 de Roma 2026

Frances Tiafoe y el Desafío de Ignacio Buse: El Duelo Esperado en el Masters 1000 de Roma

Ignacio Buse y Frances Tiafoe se enfrentarán en un emocionante encuentro de la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, una oportunidad crucial para ambos tenistas.

Un Rival de Peso El estadounidense Frances Tiafoe, de 28 años, regresa al circuito tras un mes de ausencia. Este encuentro en el Foro Itálico representa una gran oportunidad para él, ya que busca dejar atrás su mala racha en este torneo donde no ha logrado avanzar en sus últimas participaciones.

Expectativa por un Gran Partido El duelo entre Buse y Tiafoe está programado para las 10:00 a.m. Este enfrentamiento marca un momento interesante para el tenis peruano, ya que Buse tiene la oportunidad de mostrar su talento ante un rival de mucho renombre.

¿A qué Hora Comienza el Encuentro? Ignacio Buse y Frances Tiafoe se verán las caras el sábado 9 de mayo a las 08:30 a.m. (hora Perú) en la cancha Pietrangeli. Este partido es crucial para el joven tenista peruano, quien tiene todas las intenciones de hacer historia.

Buse, Favorito Entre los Aficionados Con el apoyo de su público y una reciente victoria sobre Lorenzo Sonego, Ignacio Buse entra al partido con la confianza necesaria para desafiar al número 22 del mundo, Tiafoe, quien aún se adapta a la superficie de tierra batida.

Un Momento Destacado: La Victoria de Buse ante Sonego El joven peruano dejó huella en su debut en Roma al vencer a Sonego, recogiendo aplausos del público gracias a su excelente juego y defensa. Este triunfo ha puesto a Buse en el mapa del tenis internacional, evidenciando su potencial en torneos de alto nivel.