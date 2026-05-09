Incendio arrasa una vivienda en Rawson

Un incendio arrasó completamente una casa en el barrio La Isla de Rawson este viernes por la tarde, en un evento que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona.

Las llamas se desataron en la calle Las Quintas y pronto se transformaron en una emergencia que requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Rawson. La rápida acción de los equipos fue crucial para evitar que el fuego alcanzara las viviendas cercanas.

El siniestro comenzó alrededor de las 18:40 y, tras intensas labores de extinción, los bomberos lograron controlar la situación cerca de las 19:30.

Destrucción Total en la Vivienda

Las autoridades informaron que los daños materiales fueron totales. Para combatir el fuego, se desplegaron dos dotaciones compuestas por un total de diez bomberos, bajo la dirección del segundo jefe del cuartel, Ricardo Sepúlveda.

Durante aproximadamente una hora, los equipos realizaron labores de extinguimiento y enfriamiento en diferentes áreas de la vivienda afectada.

Investigación en Curso: Orígenes del Incendio

Tras controlar el fuego, iniciaron las investigaciones para determinar la causa del siniestro. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni se conocen detalles sobre el origen del incendio.