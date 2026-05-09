Putin Defiende la Guerra en Ucrania en Desfile del Día de la Victoria

El presidente ruso Vladimir Putin utilizó su discurso en la emblemática Plaza Roja para reivindicar la invasión a Ucrania, en un contexto de celebraciones marcadas por la discreción y el distanciamiento internacional.

Un Discurso Cargado de Controversia

En su tradicional discurso del Día de la Victoria, Putin afirmó que la guerra en Ucrania es «justa», calificando al país como una «fuerza agresiva» apoyada por la OTAN. Este mensaje surge en un momento en que las celebraciones en Rusia se han visto reducidas, en comparación con años anteriores.

Las Celebraciones del Día de la Victoria

Este año, la importante fiesta nacional, que conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi, se llevó a cabo con menos pompa. En el desfile, que no mostró vehículos blindados ni misiles, miles de soldados marcharon bajo estrictas medidas de seguridad.

Acuerdo de Alto el Fuego

Antes de las festividades, se había establecido un alto el fuego de tres días, anunciado por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, tras el desfile, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de infringir esta tregua.

Un Desfile en Tiempos Difíciles

Por primera vez en años, la celebración del Día de la Victoria evitó la exhibición de armamento militar en la Plaza Roja. Sus organizadores justificaron esta reducción debido a la «situación operativa» actual en el frente.

Reconocimiento a los Sacrificios

Durante su discurso, Putin homenajeó a los soldados soviéticos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, estableciendo un paralelismo entre su valor y el compromiso de las fuerzas rusas actuales. «Nuestros héroes avanzan frente a una fuerza agresiva», aseguró.

Menor Presencia Internacional

A diferencia del año pasado, cuando asistieron 27 líderes internacionales, este año la representación extranjera fue notablemente reducida. Entre los pocos presentes se destacó el líder bielorruso Alexander Lukashenko y el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev.

Ceremonias en Otras Ciudades

Las conmemoraciones del Día de la Victoria también se llevaron a cabo en otras ciudades rusas, aunque con menor participación. En Vladivostok, se organizaron desfiles y marchas en honor a los veteranos de guerra.

Reflexiones Finales

Desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, el Día de la Victoria ha sido utilizado por el gobierno ruso como una plataforma para resaltar el poder militar del país. Este año, la festividad sirve también como un recordatorio de los sacrificios de la Segunda Guerra Mundial, en la que se estima que murieron 27 millones de soviéticos.