Descubre 8 Impresionantes Casas de la Arquitectura Moderna en México

Descubre cómo los arquitectos mexicanos están redefiniendo el paisaje arquitectónico con obras que entrelazan tradición e innovación.

México se enriquece con un patrimonio arquitectónico impresionante: desde antiguas pirámides hasta los exuberantes estilos del barroco español, su historia es un verdadero manantial de inspiración. En este contexto, el modernismo, que floreció tras la Revolución Mexicana, ha dado vida a arquitecturas que conectan con la identidad nacional.

El nuevo libro Mexico Modern de Tami Christiansen nos presenta una vibrante colección de obras modernas que fusionan el pasado indígena con los toques contemporáneos, elevando el diseño arquitectónico a nuevas alturas.

Inspiraciones que Fundan el Modernismo Mexicano

Desde la Revolución Mexicana (1910-1920), los arquitectos han comenzado a reinterpretar las formas prehispánicas y coloniales, enriqueciendo el modernismo europeo con colores, texturas y una conexión íntima con el paisaje natural.

Viviendas que Cautivan la Mirada

En este artículo, exploraremos ocho viviendas emblemáticas diseñadas por maestros del modernismo del siglo XX y nuevos talentos que continúan desafiando las normas contemporáneas.

1. Praxis: La Visión de Agustín Hernández Navarro

Construida en 1975 en el lujoso barrio de Bosques de las Lomas, esta vivienda destaca con su estructura brutalista y formas geométricas que rinden homenaje a la arquitectura precolombina.

2. Casa Bernal: Un Diálogo entre Lo Antiguo y Lo Nuevo

Diseñada por Emmanuel Picault, esta casa moderna integra la mansión colonial del siglo XVI con ventanales que enmarcan vistas espectaculares del volcán Peña de Bernal. Un diseño que invita a la armonía entre lo histórico y lo contemporáneo.

3. La Casa que Cosecha Lluvia: Innovación y Sostenibilidad

En Valle de Bravo, esta vivienda diseñada por Javier Sánchez y Robert Hutchison combina confort y ecología, recolectando agua de lluvia y utilizando energía solar.

4. Casa Catarina: Encanto Rural y Tradición

Construida con tierra apisonada, la Casa Catarina de Héctor Barroso destaca por su terraza que se integra al paisaje rural, ofreciendo un refugio que combina tradición y modernidad.

5. Casa Izar: Inspiración en las Cabañas de Montaña

Diseñada por el Taller ADG, esta vivienda refleja la arquitectura local con su gran ventanal y la utilización de materiales volcánicos que evocan su entorno natural.

6. Casa Coyoacán: Un Espacio de Creación

Este hogar en el bohemio barrio de Coyoacán, diseñado por Pedro Reyes y Carla Fernández, mezcla arte, cultura y modernismo, haciendo referencia a las antiguas civilizaciones que habitaron México.

7. Casa Aviv: Conexiones Modernistas

CO-LAB Design Office presenta una vivienda que continúa la tradición de interconectar espacios exteriores e interiores, creando un ambiente armónico lleno de luz natural.

8. Casa Monte: Un Homenaje al Pasado Prehispánico

Situada en la costa de Oaxaca y finalizada en 2023, esta estructura de hormigón pigmentado se integra a su entorno salvaje, evocando las antiguas palapas de la arquitectura tradicional mexicana.