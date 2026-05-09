Paul Mescal y Jessie Buckley: Un Romance de Caos y Supervivencia tras su Éxito en Hamnet

El aclamado par de actores, Paul Mescal y Jessie Buckley, vuelve a unir fuerzas en la nueva película Aférrate a tus Ángeles, bajo la dirección de Benh Zeitlin. Esta colaboración, que promete una narrativa intensa, marca el regreso de Zeitlin a la dirección tras varios años de ausencia.

Un Reencuentro Esperado

Después de cautivar al público en *Hamnet*, donde Buckley obtuvo un Oscar a la mejor actriz por su rol, esta pareja cinematográfica se embarca en un nuevo proyecto que revitaliza su química en pantalla. Mescal, conocido por su actuación en *Aftersun*, aporta su talento a una historia que combina tensión, supervivencia y un profundo romance.

El Regreso de Benh Zeitlin

Benh Zeitlin, director ganador de cuatro nominaciones al Oscar con *Beasts of the Southern Wild*, vuelve a la escena cinematográfica después de su película *Wendy* en 2020. Su nuevo proyecto marca una etapa significativa en su carrera, tras un periodo de silencio en lo que respecta a producciones a gran escala.

Una Narrativa de Supervivencia en Louisiana

La trama se sitúa en los pantanos del sur de Louisiana, enfocándose en dos personajes que luchan por sobrevivir en un entorno devastado. Paul Mescal encarnará a un fugitivo marcado por su pasado, mientras que Jessie Buckley interpretará a una guía de almas perdidas, cargando con un peso emocional que promete profundizar la historia.

Violencia y Amor como Ejes de la Trama

La relación entre Mescal y Buckley será el eje central del relato, enfrentándolos a una narrativa marcada por la violencia y la desesperación. Zeitlin describió la historia como “una carta de amor a un estilo de vida en peligro de extinción y un llamado a la empatía en un planeta fracturado”.

Una Química Artística Consolidada

El reencuentro se produce después del éxito de *Hamnet*, donde la química entre los protagonistas fue altamente elogiada. Buckley, al referirse a su vínculo con Mescal, expresó: “Sé que he encontrado un compañero para toda la vida al trabajar con él. Su talento seguirá creciendo y será un tema recurrente en muchos sentidos”.

Plan B Entertainment y el Interés Internacional

El proyecto de Zeitlin cuenta con el respaldo de Plan B Entertainment, conocida por filmes como *Moonlight*, y la producción de Alex Coco, asociado al fenómeno *Anora*. *Aférrate a tus Ángeles* será presentado en el Mercado de Cannes, donde ya se observa un creciente interés de distribuidoras.

Expectativa Creciente para el Rodaje

Aunque el inicio del rodaje está programado para febrero de 2027, el anuncio ya ha generado gran expectativa en el ámbito del cine independiente. Con la unión de Mescal y Buckley, *Aférrate a tus Ángeles* promete ser una de las producciones más esperadas en la próxima década.