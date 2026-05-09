La Inflación se Desacelera: Nuevas Expectativas para el Gobierno

El economista Iván Cachanosky compartió en Canal E sus proyecciones sobre la inflación en Argentina, avizorando un posible alivio en el ritmo de aumentos de precios en los próximos meses.

Inflación de Abril: Expectativas por Debajo del 3%

Cachanosky anticipa que, tras un marzo complicado con un incremento del 3,4%, abril podría reflejar un cambio notable, registrando una inflación posiblemente inferior al 3%. Según sus estimaciones, el indicador actual ya marca un 2,4%, lo que sugiere una clara desaceleración.

La Tendencia de Desinflación Asoma

El economista también destacó que los primeros indicadores de mayo continúan reflejando esta tendencia de baja. De seguir así, se espera que para julio se registre una inflación que comience con 1, algo que, aunque lento, marcaría un cambio en la dirección económica.

Desafíos en el Proceso de Desaceleración

Cachanosky advirtió que la disminución de la inflación a partir de niveles elevados es más sencilla al comienzo, pero se vuelve un proceso más lento y complicado con el tiempo. Proyecta que al cierre de 2026, la inflación podría rondar el 26%, aún lejos de los valores internacionales, pero con una tendencia a la baja.

La Necesidad de Actualizar la Canasta del INDEC

Durante su intervención, Cachanosky subrayó la importancia de revisar la metodología del INDEC para medir la inflación, argumentando que la canasta de consumo actual no refleja adecuadamente los hábitos de compra contemporáneos. Esta desactualización, según él, distorsiona la percepción real de la inflación.

El Dólar y el Mercado Cambiario

Respecto a la estabilidad del tipo de cambio, el economista auguró un año 2026 relativamente tranquilo, impulsado por la liquidación de cosechas y la entrada de divisas de exportadores. Sin embargo, alertó que las elecciones presidenciales de 2027 podrían generar tensiones en el mercado cambiario.

Mejoras Graduales en Industria y Consumo

Finalmente, Cachanosky analizó los últimos indicadores económicos, que muestran señales positivas en sectores como construcción y producción automotriz. Sin embargo, enfatizó que la recuperación será lenta y que el panorama económico no debe considerarse como una recuperación rápida y potente.