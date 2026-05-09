Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius: Últimas Noticias y Contagios en Vivo, 9 de Mayo

El Director de la OMS Visitará Tenerife para Acompañar la Evacuación del Crucero Afectado por Hantavirus

En una muestra de apoyo y solidaridad, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará a Tenerife para supervisar la evacuación de los pasajeros y la tripulación de un crucero que ha enfrentado un brote de hantavirus.

Compromiso y Solidaridad en la Crisis Sanitaria En una carta abierta dirigida a la comunidad de Tenerife, Ghebreyesus destacó su deseo de estar presente en esta difícil situación. «Tengo la intención de viajar a Tenerife para observar esta operación de primera mano», expresó, reafirmando su apoyo a los trabajadores de salud, el personal portuario y los funcionarios que están coordinando la evacuación.