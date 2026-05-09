Consejos esenciales para proteger los cables de tus dispositivos electrónicos

Mantener tus cables en buen estado es esencial no solo para tu presupuesto, sino también para el medio ambiente. A continuación, te contamos cómo cuidar de ellos de manera efectiva.

Las cargas diarias de nuestros dispositivos dependen en gran medida de cables que, a menudo, descuidamos. Michael Pecht, fundador del Centro de Ingeniería Avanzada del Ciclo de Vida en la Universidad de Maryland, ha llevado a cabo exhaustivas pruebas sobre el desgaste que sufren los cables. En su laboratorio, cables USB son sometidos a condiciones extremas para identificar cómo fallan.

Cómo Enrollar Correctamente tus Cables

Una pregunta común que surge es: ¿cuál es la forma adecuada de enrollar un cable? Durante años, se ha creído que los cables deben enrollarse en círculos sueltos para evitar daños. Sin embargo, Pecht afirma: «Enrollarlos de cierta manera realmente no importa. Nunca hemos visto fallas causadas por un mal enrollado».

Esto puede parecer sorprendente para muchos, pero existen otros hábitos que realmente dañan los cables. De hecho, muchos usuarios podrían estar cometiendo errores cotidianos que acortan la vida útil de sus cables.

Errores Comunes que Arruinan tus Cables

Uno de los errores más comunes es tirar del cable en lugar de desconectarlo tirando del conector. Esta acción genera tensiones adicionales en zonas críticas. Además, utilizar cables cortos y tirar de ellos para alcanzar el enchufe puede provocar un desgaste prematuro.

Otra práctica dañina es colocar el teléfono en el portavasos del coche mientras está cargando. Esto somete al cable a presión y movimiento, lo que puede causar daños significativos, especialmente en el conector.

La Importancia de Elegir Cables de Calidad

Una de las claves para prolongar la vida útil de tus cables es optar por productos de calidad superior. Los cables trenzados, que utilizan materiales más robustos, ofrecen una mayor resistencia y durabilidad. Invertir en cables de buena calidad te ahorrará dinero en reemplazos futuros.

«Los cables trenzados combinan textil ajustado o mallas de nailon processando resistencia adicional», explica Kyle Wiens, cofundador de iFixit. Este tipo de cables se están convirtiendo en la norma incluso entre fabricantes como Apple.