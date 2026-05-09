Putin: ‘Rusia Siempre Triunfará’ en un Desfile del Día de la Victoria Reducido

En un escenario de alta seguridad y creciente descontento social, Vladimir Putin reafirma su confianza en la victoria rusa durante un desfile de Día de la Victoria recortado en Red Square.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha manifestado su convencimiento de que Rusia prevalecerá, mientras supervisaba un desfile del Día de la Victoria fuertemente custodiado y reducido. Este evento se desarrolló en medio de temores de ataques ucranianos y un creciente agotamiento público por la guerra.

Invocando el Pasado para Justificar el Presente

Durante su discurso, Putin evocó los sacrificios de la Segunda Guerra Mundial para animar a sus tropas en el conflicto actual en Ucrania. “El gran hazaña de la generación de vencedores inspira a los guerreros que hoy llevan a cabo las tareas de la operación militar especial”, afirmó, empleando el eufemismo del Kremlin para referirse a su invasión.

El líder ruso también arengó al público diciendo que sus héroes están luchando contra «una fuerza agresiva armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN». Sin embargo, a pesar de su retórica confiada, el desfile este año reveló la fragilidad del régimen de Putin.

Un Desfile en la Sombra de la Inseguridad

Moscú estuvo bajo un intenso despliegue de seguridad, e incluso se interrumpieron los servicios de internet en toda la ciudad. Los organizadores decidieron eliminar el espectáculo habitual, reemplazándolo con un video que mostraba las capacidades de los drones y el arsenal nuclear ruso.

La ausencia de misiles y vehículos blindados, elementos clásicos del desfile desde 2017, habla volumes de la situación. Este año, diversos líderes extranjeros, incluidos aquellos de Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán, asistieron al evento, que duró alrededor de 45 minutos, aproximadamente la mitad de la duración de años anteriores.

Un Reconocimiento de la Nueva Realidad

Los funcionarios rusos admitieron que las medidas de seguridad estaban diseñadas especialmente para proteger a Putin, una clara señal de cómo ha cambiado la percepción del conflicto que originalmente se pensaba que se resolvería en pocas semanas.

Previo al festival, Putin había solicitado un alto el fuego a Volodymyr Zelenskyy para coincidir con las celebraciones. Sin embargo, Ucrania desestimó esta propuesta, considerándola un intento cínico de proteger el evento de posibles ataques aéreos.

Un Contexto de Tensión y Desgastado Ánimo Público

La respuesta del presidente ucraniano incluyó un decreto cargado de ironía, afirmando que Ucrania «permitiría» a Rusia llevar a cabo el evento, eludiendo cualquier ataque por respeto a una petición del presidente estadounidense. Este alto el fuego está previsto hasta el 11 de mayo.

La festividad de este año fue la primera tras el prolongado conflicto en Ucrania, que ha superado la duración de la campaña soviética contra la Alemania nazi. Sorprendentemente, Putin no estaba acompañado por veteranos de la Segunda Guerra Mundial, sino por soldados que han participado en la invasión a Ucrania.

La Erosión del Apoyo Interno

Con la falta de victorias palpables y sin un horizonte claro para la finalización del conflicto, el mood entre la población rusa se torna cada vez más negativo. Cortes masivos de internet impuestos previamente han alimentado el descontento social y han impactado negativamente la aprobación hacia Putin.

Por otra parte, la economía rusa presenta signos de fatiga, con un fuerte retroceso en el crecimiento y una escalofriante inflación que afecta a ciudadanos y empresas. En el campo de batalla, ambas fuerzas se encuentran en una situación de estancamiento, sin que se vislumbren avances significativos.

Sorprendentemente, el Kremlin no muestra indicaciones de avanzar hacia un pacto, con su asistente Yuri Ushakov afirmando que no hay base para nuevas negociaciones hasta que las fuerzas ucranianas se retiren de Donetsk, una condición que Ucrania ha rechazado categóricamente.