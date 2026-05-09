Hantavirus en Tenerife: Indignación y resignación por la llegada del barco portador

Controversia en Tenerife por la llegada del crucero MV Hondius afectado por hantavirus

Los habitantes de Tenerife viven un clima de incertidumbre ante la inminente llegada del crucero MV Hondius, marcado por un brote de hantavirus a bordo. Se alzan voces de preocupación entre los ciudadanos sobre la seguridad sanitaria y las medidas adoptadas.

Aproximación del crucero en medio de tensiones locales El gobierno español ha autorizado el desembarco de los pasajeros, después de un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegará a la isla para supervisar esta complicada situación.

Preocupación en las calles de Tenerife

Varias agrupaciones, incluyendo estibadores, se manifestaron frente al Parlamento de Canarias en Santa Cruz, exponiendo su inquietud por los riesgos sanitarios. Las protestas incluyeron la utilización de silbatos y pancartas con mensajes contundentes. “Nos indigna que se nos permita trabajar sin garantías de seguridad ante la proximidad de un barco infectado”, afirmó Joana Batista, representante sindical.

Demandas de la comunidad

Las exigencias de los trabajadores incluyen la implementación de medidas sanitarias estrictas y una comunicación clara con la población sobre los protocolos a seguir. “Necesitamos de seguridad y transparencia en este proceso”, sostuvieron. La indignación también se extiende a otros ciudadanos como María de la Luz Sedeño, quien resaltó la necesidad de cuidar la salud pública en medio de la llegada de inmigrantes indocumentados a través de rutas arriesgadas por mar.

Análisis del impacto migratorio en Canarias

La llegada del MV Hondius se producirá en un contexto marcado por la crisis migratoria en las Islas, donde más de 3.000 personas perdieron la vida en 2025 intentando alcanzar sus costas. La comunidad local observa concluyentemente que sus tierras se han convertido en un epicentro para el drama de la migración internacional. El gobierno español ha detallado que el crucero no atracará en el puerto de Tenerife, sino que se anclará en alta mar, y los pasajeros serán trasladados a un puerto industrial en Granadilla. Las autoridades aseguran que no habrá interacción con los habitantes locales.

Medidas de seguridad y percepciones locales

Las autoridades, lideradas por Virginia Barcones, destacan que están trabajando para garantizar la protección de la población. Algunas voces en la isla, como la de Marialaina Retina Fernández, expresan optimismo ante el manejo informado de la situación, aunque con preocupaciones persistentes. “Estamos acostumbrados a manejar crisis internacionales, pero son situaciones que deseamos evitar. Confiamos en que se tomen todas las precauciones necesarias”, concluyó.

Comparaciones con la pandemia de COVID-19