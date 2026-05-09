Médicos se oponen a la flexibilización del uso de vapeadores

La reciente medida del Gobierno nacional de regular el uso y la venta de vapeadores y productos relacionados ha generado un fuerte debate en el ámbito de la salud pública. Mientras algunos celebran la decisión, otros advierten sobre sus posibles riesgos, especialmente para los jóvenes.

La regulación de los vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina ha desatado una intensa controversia en Argentina, especialmente tras la publicación de la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud. Esta normativa permite la comercialización de estos productos, siempre que sean registrados y cumplan con controles de trazabilidad.

Las Implicaciones de la Nueva Regulación

Hasta este momento, los cigarrillos electrónicos estaban prohibidos en el país, y los dispositivos de tabaco calentado apenas se permitían en el mercado formal. El objetivo del Gobierno es “regular un mercado que ya existe”, combatir el contrabando y garantizar estándares mínimos de calidad y control. La normativa también tiene como meta limitar la concentración de nicotina y restringir ciertos formatos que podrían atraer a los menores, como los vapeadores desechables y los líquidos saborizados.

Reacciones del Sector de la Salud

Organizaciones médicas y ONG no tardaron en reaccionar a esta decisión. En un comunicado conjunto, entidades como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Interamericana del Corazón reclamaron una revisión integral de la norma antes de su implementación. Aseguran que la nueva regulación podría ser un “retroceso sanitario” y que carece de un enfoque precautorio, poniendo en riesgo la salud de los jóvenes.

Preocupaciones sobre la Salud Pública

Mario Bedosti, coordinador del área de incidencia de FIC Argentina, expresó su preocupación por la capacidad del Estado para fiscalizar este nuevo esquema regulatorio, sugiriendo que podría debilitarse la protección sanitaria. Datos recientes de Sedronar revelan que el 35,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años han probado cigarrillos electrónicos, mientras que el 16,7% los utilizó en el último mes. Además, un 3,4% admitió consumir bolsitas de nicotina.

El Debate Continúa

Mientras el Gobierno argumenta que esta regulación busca ordenar y controlar un mercado existente, las organizaciones de salud mantienen que es fundamental una evaluación rigurosa de los riesgos. La falta de consulta pública antes de la implementación de la normativa también ha sido un punto crucial en la crítica hacia la medida.