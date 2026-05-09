Girard: ‘De cada cuatro tanques de nafta, uno financia a Milei’

La voz del director de ARBA se alza contra las políticas tributarias del nuevo Gobierno. En una reciente entrevista, apunta a la recesión y sus consecuencias sociales en la provincia de Buenos Aires.

Cristian Girard, actual director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), ha expresado firmemente su desacuerdo con la estructura tributaria implementada por el Gobierno de Javier Milei, a la cual califica de regresiva. Durante una charla con PERFIL, Girard enfatizó que “de cada cuatro tanques de nafta que se cargan, uno se destina a Milei”, en referencia al aumento del impuesto a los combustibles líquidos, el cual por ley debería financiar obras públicas, pero que actualmente no se está cumpliendo.

Impacto de la Caída de la Recaudación Nacional

En medio de una crisis económica que se agudiza, el funcionario detalló que la caída de la recaudación nacional durante nueve meses consecutivos afecta directamente a la provincia. “Se nota en la coparticipación y en el IVA, vitales para el funcionamiento del gobierno provincial”, declaró Girard. Indicó que la economía presenta una dualidad: aunque algunos sectores muestran crecimiento, la mayoría de la población enfrenta un panorama deteriorado, con un aumento en la desocupación y la precarización laboral.

Consecuencias Sociales de la Crisis

La situación económica se refleja en un preocupante aumento de la pobreza y el hambre, especialmente entre los sectores más vulnerables. “La clase media también está experimentando una creciente pauperización”, advirtió Girard, quien destaca el impacto en la demanda de alimentos.

La Recaudación Provincial: Un Desafío Adicional

Girard también abordó la disminución en la recaudación por ingresos brutos y sellos, aunque mencionó que la provincia ha intentado implementar una estructura más progresiva. Sin embargo, el deterioro de la actividad económica sigue complicando la situación financiera.

La Ayuda Alimentaria: Reasignación de Recursos

En relación a la política social, el director de ARBA explicó que la suspensión temporal por 90 días del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) se debió a una reorganización de las partidas presupuestarias para reforzar otros servicios sociales, como la asistencia escolar.

Crítica a Marcos Galperin y la Justicia Fiscal

Girard no se contuvo al criticar al empresario Marcos Galperin, quien se burla de la situación económica de los jubilados. “Su falta de contribución tributaria le quita legitimidad para opinar sobre estas cuestiones”, argumentó, subrayando la importancia de que todos cumplan con sus obligaciones fiscales para mantener el equilibrio en el sistema social.

Exenciones para Jubilados

El director de ARBA informó que se está llevando a cabo una campaña para eximir del impuesto inmobiliario a más de 17 mil jubilados que aún no han solicitado este beneficio, buscando aliviar su carga económica.

Recomendación Literaria para Milei

En un tono reflexivo, Girard sugirió que el presidente Milei debería leer “De Smith a Keynes: siete lecciones sobre el pensamiento económico”, un libro que considera clave para entender las diferentes escuelas de pensamiento económico y sus implicaciones prácticas.

En su evaluación de las posturas de Milei sobre economía, Girard subrayó la necesidad de entender correctamente conceptos básicos, como el costo marginal, para evitar confusiones que afectan la gestión pública. “Su interpretación no se ajusta a la realidad económica”, concluyó.