Caputo alerta nuevamente sobre el riesgo ‘kuka’ y revela más sobre el ‘súper-RIGI’

Título: La Estrategia Financiera de Caputo: Inversiones y Riesgo País Bajo la Lupa

Bajada: El Ministro de Economía, Luis Caputo, presenta su visión sobre el riesgo país y los incentivos para atraer inversiones, en un panorama que busca estabilizar la economía argentina.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el Ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la persistente preocupación por el riesgo país, que desde principios de febrero no logra bajar de los 500 puntos básicos. Caputo atribuyó esta situación a factores políticos internos, mencionando de manera específica el «riesgo ‘kuka’.

Estrategia de Refinanciamiento de Deuda

El titular del Palacio de Hacienda compartió su confianza en la estrategia financiera del gobierno frente a los vencimientos de deuda en dólares. «Estamos tranquilos porque tenemos el financiamiento para hacer frente a los próximos vencimientos», afirmó, resaltando que la mejora en la economía argentina facilita el manejo de la situación financiera.

Mejora en la Calificación Crediticia

Caputo también se refirió positivamente a la reciente mejora en la calificación crediticia del país, indicando que es un reflejo de la estabilidad económica que se está buscando. «A medida que el tiempo avance, continuaremos viendo mejoras en las calificaciones», expresó, resaltando el impacto potencial en el riesgo país.

Inversión Privada y Confianza Económica

Destacó una reciente reunión en Los Ángeles con empresarios, donde observó que la confianza en el clima de inversión sigue intacta, a pesar de «el ruido político» generado en torno a las causas judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Un inversor compartió su perspectiva, dejando claro que sus decisiones no se verían afectadas por estas controversias.

Condiciones Políticas y su Impacto

Caputo puntualizó que el escenario económico no debería alterarse por «ruidos políticos». Mencionó como ejemplo a Perú, donde a pesar de la inestabilidad política, la economía continúa estable. “No estamos recibiendo el apoyo de un país serio”, argumentó, refiriéndose a la receptividad hacia el futuro económico argentino.

Presentación del «Súper-RIGI»

El ministro también presentó el «súper-RIGI», un nuevo régimen de incentivos para atraer inversiones y promover la industrialización de recursos naturales. Este régimen busca impulsar sectores productivos no existentes en Argentina con beneficios impositivos significativamente mayores que los del régimen anterior.

Detalles del Nuevo Régimen

A diferencia del RIGI, el nuevo esquema contempla un impuesto a las ganancias del 15%, en lugar del 25%, y exige que un 60% de la inversión sea adelantada en el primer año, con un 20% en los siguientes años. Destacó la importancia de sectores como refinamiento de cobre y la fabricación de automóviles eléctricos, que podrían significar una inyección de hasta 30 mil millones de dólares en inversiones.

Exenciones y Beneficios Impositivos

Caputo anunció también exenciones de aranceles para la importación de determinados productos y cero aranceles a la exportación. Las provincias que adhieran no deberán cobrar ingresos brutos por encima del 0,5% y se eliminarán tasas municipales en las ventas. «Aunque la carga impositiva sea menor, se estarán generando ingresos a través de nuevas industrias», concluyó.