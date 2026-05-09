Fernando Tarapow: Primer argentino nominado por su defensa del medio ambiente en la Antártida y el Ártico

Fernando Tarapow se erige como un símbolo de dedicación y pasión por el medio ambiente, convirtiéndose en el primer argentino nominado a la prestigiosa Shackleton Medal, un galardón que rinde homenaje a la defensa de los polos.

La trayectoria de Fernando Tarapow es un entrelazado de experiencias que van desde la navegación hasta la enseñanza. Con más de 40 años de carrera como marino, y tras convertir su pasión en una profesión académica, ha sido reconocido por su compromiso con la conservación del entorno polar, siendo nominado a un premio de prestigio internacional.

El Legado de Sir Ernest Shackleton

La Shackleton Medal tiene sus raíces en la historia de Sir Ernest Shackleton, famoso por su arriesgada expedición en el buque Endurance entre 1914 y 1917, donde lideró a su tripulación a la supervivencia en condiciones extremas. Establecida en 2022, esta distinción busca honrar a aquellos que, como Shackleton, se dedican a salvaguardar el Ártico y la Antártida.

Un Héroe Ambiental

La propuesta de nominación de Tarapow surgió de una colega irlandesa, quien quedó impactada por su dedicación a la conservación. “Ella reconoció mi trabajo y mi pasión por combatir el calentamiento global”, explicó. Su participación en la “longlist” es solo el primer paso hacia una competencia que podría cambiar su vida y la percepción sobre la conservación en la Argentina.

Pasión por la Antártida

Con un enfoque en la educación ambiental, Tarapow trabaja como guía en expediciones polares, donde comparte su amor por la Antártida con cada grupo. “No solo guío, enseño”, afirma. Para él, este vínculo con el continente blanco es más que profesional; es emocional. Recuerda que su atracción por el lugar comenzó durante su tiempo en la Armada, sintiendo que siempre había un lazo que debía desarrollar.

Cerrando Círculos

Después de estudiar Derecho durante años mientras cumplía con sus responsabilidades, se especializó en Derecho Internacional y Antártico. Desde 2019, se encarga de enseñar temas relacionados con la soberanía y la protección del continente. Esto lo posiciona como el único guía en su campo que también es profesor.

Una Nominación Con un Propósito Mayor

Para Tarapow, recibir una nominación no se trata de un logro personal, sino más bien de un reconocimiento para continuar luchando por un mundo en paz. “Lo importante es que la Antártida siga siendo un refugio de protección ambiental”, añade. La emoción que siente por su candidatura lo compara con la alegría de un futbolista seleccionado por primera vez para representar a su país.

El Idealismo de un Quijote Polar

Tarapow se describe a sí mismo como “un Quijote polar”, reflejando su lucha por la causa ambiental. Mientras aguarda la decisión final del jurado, sigue embarcándose en expediciones, llevando consigo su mensaje urgente sobre la crisis climática actual.

Un Amor que Trasciende Fronteras

La identidad de Tarapow no solo se forja en su amado continente, sino también en su pasión por el Club Huracán, que lleva consigo a cada rincón del mundo. “Huracán es parte de mí, y por eso lo llevo a la Antártida”, dice con orgullo, resaltando la importancia cultural del fútbol argentino en su vida.

Por tanto, mientras Fernando Tarapow continúa su misión en la Antártida y espera una decisión sobre su nominación, su legado de dedicación y amor por la naturaleza ya ha dejado una huella imborrable.