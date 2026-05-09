Detenido tras una intensa persecución: se ocultó en la cucha de un perro

Dos delincuentes fueron arrestados en Villa Devoto tras un audaz robo de pertenencias de vehículos estacionados. Gracias a la rápida acción policial y el uso del Anillo Digital de vigilancia, la persecución culminó con éxito en La Tablada.

Todo comenzó cuando un operador del Centro de Monitoreo Urbano detectó un robo en la calle Mercedes. Los sospechosos huyeron en un Ford Fiesta azul, cuyas características fueron inmediatamente comunicadas a las autoridades.

Intervención Policial y Persecución

Las fuerzas de seguridad ubicaron el auto en la General Paz y, al intentar detenerlo, los ocupantes aceleraron en dirección a Villa Insuperable. Tras varios kilómetros de persecución, los delincuentes abandonaron el vehículo en la intersección de Colón y Reconquista, tratando de escapar a pie.

Detención de los Sospechosos

Uno de los hombres fue atrapado por la policía mientras que el segundo se ocultó en una cucha de perro en el jardín de una vivienda cercana. A pesar de su intento de evasión, fue localizado y reducido. Ambos individuos enfrentan antecedentes penales, incluyendo pedidos de captura por robo calificado y encubrimiento agravado.

Elementos Hallados y Consecuencias Legales

Durante la revisión del vehículo, las autoridades encontraron herramientas, dinero en efectivo y tarjetas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y se realizaron las correspondientes incautaciones.

Incidente Simultáneo en La Matanza

Asimismo, otra banda de delincuentes fue capturada en un tiroteo en La Matanza mientras intentaban llevar a cabo un robo. La persecución se inició en Haedo y finalizó en Villa Luzuriaga, resultando en varios heridos entre los delincuentes y una incautación de armas. Las incursiones delictivas continúan generando preocupación en toda la región.