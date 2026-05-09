Presión sobre Starmer: Más diputados laboristas piden su renuncia – Actualidad Política del Reino Unido

Las recientes elecciones locales han dejado a Keir Starmer en una posición complicada, con varios miembros del Partido Laborista exigiendo su renuncia tras una aplastante derrota en todo el país.

Un Llamado a la Renuncia en el Corazón del Laborismo

Tras los resultados desastrosos de las elecciones, donde el Partido Laborista perdió más de 1,000 asientos en concejos de Inglaterra, Starmer enfrenta un creciente clamor para que fije un plazo para su salida. Este desliz ha llevado a miembros senior del partido a sugerir que debería dejar su cargo en menos de un año.

Impacto de los Resultados en el Escenario Político

El Laborismo no solo ha perdido control en más de 25 concejos, sino que también sufrió un duro golpe en Gales, donde su primer ministro, Eluned Morgan, fue derrotada. En Escocia, el panorama es aún más sombrío, con el partido corriendo el riesgo de caer a un tercer lugar detrás del SNP y Reform UK.

Reacciones de la Dirección del Partidos

Aunque Starmer ha aceptado la responsabilidad por la debacle, afirmó que no tiene intención de renunciar, señalando que «los días difíciles como este no debilitan mi determinación». Mientras tanto, varios diputados han manifestado su deseo de que se establezca un calendario claro para su salida.

El Auge de Reform UK

En medio de esta estrategia fallida del Laborismo, Reform UK, liderado por Nigel Farage, ha capitalizado la situación al ganar más de 1,200 asientos y controlar 12 concejos. Farage destacó que se ha producido «un cambio verdaderamente histórico en la política británica».

El Futuro del Partido Laborista en Juego

Con la presión acumulándose, el futuro de Starmer y del Laborismo depende de su capacidad para redirigir el rumbo del partido antes de que se hunda aún más. Algunos miembros de su propio gabinete continúan brindándole apoyo, pero a medida que crece la crítica interna, el tiempo podría estar en su contra.