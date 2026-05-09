La Iglesia alerta: Aumenta la cantidad de personas de clase media que piden ayuda en Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina ha lanzado una alerta sobre el aumento constante de personas que buscan apoyo a través de Cáritas, un fenómeno que ahora incluye a la clase media. Este preocupante cambio revela la realidad de quienes antes brindaban ayuda y hoy enfrentan dificultades económicas.

Aumento Alarmante en la Demanda de Asistencia

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, expresó su preocupación acerca del creciente número de personas en situación de calle. Según Colombo, muchos de los solicitantes de ayuda son miembros de clases medias y medias bajas que anteriormente contribuían a la organización caritativa.

Un Cambio Estructural en la Ayuda

Colombo subrayó un patrón evidente: “Cada vez más personas que solían ser donantes hoy buscan apoyo”. A medida que la pobreza se expande, es evidente que la Iglesia enfrenta cada vez más desafíos para proporcionar asistencia alimentaria y material.

Impacto de la Crisis Económica en la Clase Media

El arzobispo mencionó que la clase media empobrecida, que antaño ayudaba a cubrir costos esenciales como servicios y medicamentos, ahora enfrenta dificultades. “El Gobierno ha implementado algunos refuerzos, pero los aportes son limitados y no alcanzan a todos los necesitados”, agregó Colombo, quien se mantiene en contacto con el Ministerio de Capital Humano.

La Justicia Social como Prioridad

Colombo también enfatizó la importancia de la justicia social en la respuesta del Estado ante la vulnerabilidad. «Nadie debería ser excluido de la vida social si le falta lo básico para vivir», afirmó durante una entrevista en FutuRock.

Relación Crítica con el Gobierno

El líder eclesiástico abordó la percepción de que la Iglesia actúa como oposición política: «No somos oposición, simplemente buscamos visibilizar la situación de la gente más vulnerable.” Colombo ha mantenido diálogos con diferentes sectores políticos y sociales, incluyendo menciones sobre su relación con el presidente Javier Milei.

Diálogo Abierto con el Gobierno

Colombo expresó su interés en reunirse con Milei para discutir temas críticos que afectan a la nación, como la discapacidad, la jubilación y las condiciones en los barrios populares. “Estamos abiertos a dialogar, especialmente ante problemas severos que afectan a tantas personas”, declaró.

Preocupaciones por la Asistencia a Personas con Discapacidad

En abril, la Iglesia hizo un llamado al ministro de Salud, Mario Lugones, advirtiendo sobre los retrasos en la ayuda que afecta a las personas con discapacidad. “La falta de apoyo estatal ha creado una crisis profunda que compromete la atención esencial”, destacó un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina.