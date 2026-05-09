Mercado Libre: Caen Acciones y Wall Street Cuestiona el Plan de Galperín

La plataforma de comercio electrónico y servicios financieros más grande de América Latina, Mercado Libre, enfrenta un complicado escenario. A pesar de reportar ingresos récord, la presión de Wall Street pone en duda su estrategia de crecimiento.

Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico y servicios financieros en la región, está viviendo un momento paradoxal. Aunque en el primer trimestre de 2026 reportó ingresos récord, la confianza de los inversores se tambalea debido a la presión sellada sobre sus acciones.

Resultados Financieros: Crecimiento en Medio de la Controversia

Los números hablan por sí mismos: la empresa logró ingresos netos y financieros de 8.845 millones de dólares, un impresionante incremento del 49% interanual. Sin embargo, el margen operativo se vio afectado, con ingresos por solo 611 millones de dólares y un resultado neto de 417 millones. La cartera de crédito también creció, alcanzando 14.555 millones de dólares, pero el flujo de caja libre se tornó negativo en 56 millones.

Una Estrategia Arriesgada

La estrategia actual de Mercado Libre, orientada a aumentar su cuota de mercado por encima de la rentabilidad inmediata, ha generado dudas en el mercado. Esta inclinación hacia la expansión ha comprimido sus márgenes operativos y netos, y se refleja en las acciones de la compañía, que están por debajo de su máximo en 52 semanas.

Los Pilares de Inversión Bajo la Lupa

Mercado Libre ha fundamentado su inversión en tres áreas clave, las cuales ahora están bajo cuestionamiento:

1. Logística y Envíos Gratis

En Brasil, el principal mercado, la compañía redujo los umbrales para envíos gratuitos, lo que aumentó un 32% el número de compradores únicos, pero también impactó negativamente en los márgenes debido al aumento de costos logísticos.

2. Guerra Fintech

Mercado Pago ha estado expandiendo su cartera de créditos, pero el aumento en las provisiones por impagos ha seguido erosionando los beneficios en el área minorista.

3. Inversiones en Infraestructura

Con un plan de inversión de 3.400 millones de dólares en Argentina y 10.900 millones de dólares en Brasil, la compañía busca establecer una defensa robusta ante la competencia asiática.

Retrocesos y Preocupaciones en el Mercado

Los analistas han ajustado sus proyecciones, bajando las calificaciones de «Compra» a «Neutral», ante la expectativa de que los márgenes seguirán bajo presión. La dinámica actual del mercado ya no premia el crecimiento a toda costa, sino que exige una generación de caja sostenible.

El Escenario de Mercado Libre: Una Dualidad Entre Crecimiento y Sostenibilidad

Los comentarios de expertos como Damián Vlassich indican que hay contrastes en los resultados de Mercado Libre. Por un lado, se destaca un crecimiento significativo en Brasil, pero por otro, la caída en la rentabilidad operativa genera desconfianza.

Estrategia a Largo Plazo: El Desafío de Mantener la Competitividad

Frente a la competencia creciente, Mercado Libre se ve obligada a adaptarse, buscando no solo mantener su liderazgo, sino también volver a expandir sus márgenes. Las inversiones actuales buscan asegurar un crecimiento sostenido, pero esto debe equilibrarse con una gestión más eficaz de los costos.

Perspectivas Futuras: Un Mercado en Evolución

A pesar de los desafíos actuales, los analistas mantienen un enfoque positivo hacia el largo plazo. Se prevé que una vez establecida la red logística y fidelizada la base de usuarios, la empresa tiene el potencial para mejorar su rentabilidad y sobresalir aún más en el competitivo ecosistema financiero regional.