Reidel bajo la lupa por el uso de tarjetas de Nucleoeléctrica S.A.

Un grave giro se ha producido en la administración de Nucleoeléctrica Argentina S.A. a raíz de denuncias que involucran al ex presidente de la empresa, Demian Reidel, y otros altos funcionarios en un posible escándalo financiero.

El fiscal federal Ramiro González ha acusado formalmente a Demian Reidel de irregularidades en el manejo de tarjetas corporativas de la empresa estatal. La investigación surgió tras la denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló también a otros miembros del directorio y funcionarios por el uso cuestionado de una tarjeta específica.

Detalles de la Investigación Penal

La pesquisa se enfoca en el periodo de marzo de 2025 a febrero de 2026, cuando Reidel ocupó el cargo principal. Durante ese tiempo, se produjeron denuncias sobre posibles sobreprecios y falta de transparencia en los gastos corporativos. El fiscal busca determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la administración y uso de la tarjeta.

Reacciones del Ex Presidente de Nucleoeléctrica

Demian Reidel, quien dejó su cargo en medio de estas serias acusaciones, se defendió al presentarse ante la Justicia, negando haber realizado los gastos en cuestión. En su declaración, enfatizó que no tuvo control sobre los consumos realizados por el personal de la empresa.

Denuncias y Posibles Delitos

La denuncia incluye acusaciones de administración fraudulenta y peculado, entre otros delitos, que afectan directamente a la administración pública. El fiscal también amplió la investigación a los integrantes del directorio por omisiones en su deber de control sobre dichos gastos.

Gastos Sorprendentes en el Informe

Un anexo de 58 páginas, presentado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reveló gastos que van desde servicios en playas de Valencia hasta compras en discotecas de Madrid y diferentes ciudades a nivel internacional. La cifra de adelantos en efectivo ascendió a aproximadamente 56 millones de pesos.

Informe Fiscal y Análisis de Erogaciones

El informe del fiscal incluye una revisión de las transacciones, que incluye datos sobre fechas y montos. Según el análisis preliminar, algunos gastos parecen no estar relacionados con la misión institucional de Nucleoeléctrica. González enfatizó la falta de claridad sobre quién controló los gastos y si se usaron solo tarjetas corporativas o adicionales.

Medidas Inmediatas en el Caso

Como primer paso, el fiscal solicitó la incorporación del reporte de gastos al expediente y la identificación de todos los titulares de la tarjeta investigada. También se requieren detalles bancarios sobre cada operación, incluyendo comercio, importe y usuario.

Finalmente, Reidel cerró su defensa señalando que su tarjeta no registró gastos en áreas cuestionables como entretenimiento o compras personales, insistiendo en su inocencia en este complejo entramado financiero.