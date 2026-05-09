Cristina Pérez a Manuel Adorni: «Los votantes se sienten traicionados por tu falta de explicaciones»

Cristina Pérez Exige Explicaciones a Manuel Adorni: "Muchos se Sienten Traicionados"

Cristina Pérez, reconocida conductora y esposa del exministro de Defensa Luis Petri, ha manifestado este viernes su preocupación por la situación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien enfrenta serias acusaciones sobre el origen de sus fondos. En un contexto de creciente tensión política, Pérez hace un llamado a la transparencia y a dar la cara ante la ciudadanía.

En su programa de radio Rivadavia, Pérez reveló que había aconsejado a Adorni, a quien considera un amigo, salir a explicar las acusaciones en su contra. «Mucha gente que te votó y te creyó se siente traicionada porque no entiende por qué no puedes explicar algo tan simple», enfatizó.

Una Amistad en la Cuerda Floja

Tras las declaraciones de Adorni en un streaming, donde mencionó sentirse «traicionado», Pérez recordó la historia de su relación: «Éramos amigos, pero creo que ahora ya no me ve de la misma manera». Esta situación ha dejado claro que la confianza entre ambos se ha visto afectada.

Diferencias en la Actitud

Pérez se distanció de la actitud de la esposa de Adorni, quien aceptó un viaje a Nueva York en el avión presidencial. «Yo rechazo los viajes oficiales mientras mi marido sea funcionario», afirmó, sugiriendo que en tiempos de crisis es necesario actuar con responsabilidad.

Un Llamado a la Transparencia

Al abordar la investigación sobre Adorni, que involucra gastos en propiedades y viajes, Pérez reiteró su firme postura: «La gente confió en él, y yo le dije que debía explicar lo que sucedía». señaló que el funcionario estaba bien posicionado en la opinión pública antes de que surgieran estos escándalos.

Comunicación Directa y Frontal

La conductora también se mostró dolida por la falta de comunicación, expresando: «Siempre fui frontal con él, sin hablar por terceros». Para Pérez, un periodista debe ser leal ante todo al público y no a los funcionarios.

Los Viajes y su Implicancia

Sobre el tema de los viajes, Pérez aclaró que comenzaron a ser noticia cuando salió a la luz que habían sido financiados en efectivo. “La investigación ahora gira en torno al origen de esos fondos”. Subrayó que no se trata del a dónde, sino del cómo.

Exigiendo Respuestas

Dirigiéndose directamente a Adorni, reiteró su llamado: «Si te sientes traicionado, piensa que muchos que te votaron también lo están. Mi consejo sigue siendo el mismo: sal a explicar». Además, lo invitó a una entrevista personal para hablar con claridad sobre la situación.

Reconocimiento a la Senadora Bullrich

Pérez también destacó la postura de la senadora Patricia Bullrich, quien ha pedido respuestas públicas a Adorni. «En la reunión de Gabinete de este tarde, hay que verse las caras», sentenció, resaltando la seriedad de la situación que enfrenta el gobierno.

Respaldo del Presidente hacia Adorni

Luego de las críticas de Bullrich, el Presidente salió en defensa de Adorni, asegurando que su integridad no está en duda ni hay intención de renunciar. «Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder», apuntó sobre la inminente presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.