“El gurú que predijo la estabilidad del dólar advierte sobre un cambio importante”

A medida que el panorama económico se despliega, las proyecciones sobre la inflación y el tipo de cambio en Argentina suscitan múltiples análisis. En este contexto, la posible trayectoria del dólar se vislumbra como un tema clave.

El escenario proyectado para la inflaciónRelevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación podría descender de un 32% anual actual a un 24,1%, según la media de las consultoras. Sin embargo, el futuro del dólar podría traer sorpresas.

Proyecciones del Tipo de Cambio: Divergencias en las Consultoras

Las expectativas sobre el tipo de cambio varían considerablemente. Mientras que la media de las consultoras prevé un dólar a $1.786 en un año, lo que implica una devaluación del 28,4% anual, las 10 consultoras más acertadas lo ven en $1.697, con una devaluación del 22%. Este hecho revela un desacuerdo significativo en las proyecciones del mercado.

Inflación en Dólares: ¿Deflación o Inflación?

Las opiniones se dividen en torno a la inflación en dólares. Por un lado, la media de los consultores sugiere una deflación del 3,3% anual, mientras que las 10 consultoras más precisas anticipan un aumento del 3,7%. La expectativa varía, al igual que el rumbo que tome la economía argentina.

El Contexto Electoral y su Impacto en el Mercado

A medida que se acercan las elecciones en múltiples provincias en abril de 2027, las fluctuaciones en el mercado pueden intensificarse. Un resultado favorable al oficialismo podría estabilizar el dólar, mientras que un resultado adverso podría generar un aumento en su demanda.

Análisis del Mercado de Bonos: Un Indicador Clave

Un aspecto interesante es cómo el mercado de bonos refleja la expectativa inflacionaria. La comparación entre el bono T30A7 y el bono en pesos ajustado por inflación TZXA7 sugiere una inflación esperada de 28,3% anual, superando así las proyecciones de las consultoras.

Perspectivas Más Allá de las Elecciones

Proyectando hacia el futuro, el bono TZV28, ajustado por el dólar mayorista, evidencia que el mercado espera que la inflación mantenga una leve ventaja sobre la tasa de devaluación, con una diferencia de apenas el 0,47% anual.

Oportunidades de Inversión en el Mercado de Bonos

La inversión en bonos en dólares parece ser prometedora. Con Argentina mejorando su calificación, es probable que surjan nuevas oportunidades en un futuro cercano.

Riesgo País y Su Impacto en los Activos Financieros

Factores como un cambio en la dirección de la Reserva Federal, acuerdos comerciales a nivel internacional y la estabilidad geopolítica podrían propulsar los activos financieros argentinos, comenzando por los bonos y continuando con las acciones.