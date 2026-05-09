La Comunidad de Madrid denuncia falta de información y reuniones serias sobre el hantavirus

La consejera Rocío Albert López-Ibor ha alzado la voz ante la escasa comunicación del Ministerio de Sanidad sobre el brote de hantavirus, exigiendo claridad en la gestión de la crisis.

Durante una reciente visita a una galería comercial, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, expresó su preocupación por la escasez de información y la falta de reuniones «serias» respecto al brote de hantavirus. Según la funcionaria, el Ministerio de Sanidad no está compartiendo información vital con las comunidades autónomas.

Reuniones Ausentes y Protocolo Incierto

López-Ibor señaló que, hasta el momento, «no ha habido reuniones» en torno a este importante tema. En sus declaraciones, hizo un llamado al Ministerio para que aclare cuál será el protocolo a seguir, específicamente en relación con el tratamiento de los pasajeros afectados que llegan al hospital Gómez Ulla.

Contradicciones en el Gobierno

La consejera también destacó las «contradicciones» internas del Gobierno en cuanto a las medidas de aislamiento. «Una parte del Gobierno afirmaba que la estancia sería voluntaria, mientras que el Ministerio de Defensa sostenía lo contrario, indicando que se trataba de un aislamiento obligatorio», explicó. López-Ibor enfatizó la necesidad de obtener «criterios técnicos» claros que guíen la respuesta a esta emergencia sanitaria.

Desembarco de Pasajeros Afectados

En las últimas horas, se confirmó que los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius, que ha sido impactado por el brote, serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife. Se espera que el barco llegue mañana entre las 4:00 y las 6:00 horas, a las proximidades del Puerto de Granadilla de Abona.