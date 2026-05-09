Profesionales de la UBA: Médicos, investigadores y docentes que manejan Uber para llegar a fin de mes

Cada vez es más habitual ver a profesionales argentinos, tras largas horas de trabajo en su área, al volante de un auto, intentando llegar a fin de mes. Esta nueva realidad refleja la complejidad de la economía actual en el país.

A las siete de la mañana, un docente de la UBA da clases y, horas después, se convierte en conductor de Uber. Un enfermero del Hospital Garrahan sale de una guardia y activa la aplicación para obtener un ingreso extra antes de regresar a casa. Así, profesionales de diversas áreas, incluidos investigadores y policías, se ven obligados a recurrir a estas plataformas para completar sus salarios tras dedicar años a su formación y vocación.

Cambio en el panorama laboral

Esta situación no es excepcional; es el nuevo retrato de la Argentina contemporánea. La necesidad de complementar ingresos ha llevado a un aumento significativo en el número de conductores «part-time». Según datos divulgados por Cabify, la cifra de conductores que utilizan la plataforma como ingreso complementario ha crecido más de un 12% en el último año.

Un crecimiento sostenido en cifras

En 2025, estos conductores representaban entre el 31% y 33% del total, y se espera que en 2026 esta cifra alcance el 37%. Hoy, ellos representan un 45% de todos los conductores activos en la aplicación, que se conectan un promedio de dos horas diarias. Uber también informa que siete de cada diez conductores trabajan menos de 20 horas semanales, mientras que en DiDi, el 90% de los usuarios se conecta para generar ingresos adicionales.

Historias que retratan una nueva necesidad

Iván Burnes, enfermero del Hospital Garrahan y padre soltero, es uno de los ejemplos de esta tendencia. Desde que empezó a manejar con Uber hace dos años, se ha convertido en experto en identificar la demanda de la aplicación. Su realidad, que incluye largas jornadas laborales y el cuidado de sus hijos, se complica con la necesidad de generar ingresos extra que le permitan sobrevivir.

Las difíciles decisiones de un profesional

Iván dedicó años a estudiar enfermería y logró conseguir un puesto codiciado en un hospital referente. Sin embargo, con un ingreso de alrededor de un millón de pesos mensuales, no lograba llegar a fin de mes. Por ello, decidió hacer viajes con la aplicación y, tras una cruda revelación tras una noche productiva, se dio cuenta de que esta era la salida económica que necesitaba.

Cuando la docencia no es suficiente

Otra historia es la de Nicolás Andrés Pozdzik, sociólogo y docente en la UBA, quien trabaja también como conductor. A pesar de tener dos cargos y ofrecer 20 horas de clases semanales, se ve compelled a manejar entre sus horarios docentes debido a la insuficiencia de su salario.

Impacto en la vida personal y profesional

Nicolás trabaja entre 48 y 60 horas semanales combinando sus múltiples roles, lo que afecta su salud y tiempo familiar. Actualmente, los salarios en el ámbito educativo están muy por debajo del costo de vida, generando una presión insostenible sobre los profesionales.

La experiencia de un investigador

Mauricio Torme, sociólogo e investigador, también experimenta esta transformación. A pesar de su cualificación académica, se ha visto forzado a recurrir a aplicaciones de transporte para sustentar a su familia. A lo largo de su carrera, ha enfrentado un panorama laboral donde el título universitario ya no garantiza estabilidad económica.

La realidad de la seguridad pública

La historia de G. Ferreyra, un efectivo de la Policía Federal, resalta la misma realidad. Se levanta antes del amanecer para manejar antes de cumplir con su jornada laboral. Halla en estas aplicaciones una vía de escape ante un sueldo que no cubre sus gastos.

Indignación y resistencia

Pese a que muchos se preguntan cómo es posible que profesionales altamente calificados deban recurrir a trabajos paralelos, la respuesta es clara: la economía argentina obliga a reinventarse. Desde enfermeros hasta docentes, todos enfrentan la misma lucha por la estabilidad, cuestionando un sistema que no recompensa adecuadamente su esfuerzo y preparación.